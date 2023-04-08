Гороскоп на 9 квітня: в одних будуть вдалими переїзди, а в інших – пошуки нової роботи

Цієї неділі корисно довіряти інтуїції у питаннях роботи та кохання

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 квітня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ця неділя Овнам обіцяє бути спокійною, а для деяких представників знаку навіть одноманітною. 9 квітня потрібно більше відпочивати та менше втягуватися у конфлікти. Увечері можна зайнятися спортом. Щоб скинути негатив, добре зайнятися корисними справами.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям потрібно стати прикладом для наслідування. Це підвищить авторитет серед однолітків та тих, хто старший. Допомагайте нужденним і йдіть назустріч тим, хто шукає примирення з вами. Рішучість та сміливість допоможуть обминути будь-які перешкоди. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

З самого ранку Близнюкам корисно довіряти інтуїції. У другій половині дня шосте чуття вже не буде таким сильним, тому потрібно покладатися на життєвий досвід та логіку. Розважливість та обережність допоможуть не наламати дров та зберегти удачу.

Рак (22 червня — 22 липня)

У першій половині дня Ракам вдасться досягти важливих цілей. Удача на вашому боці, але ввечері не варто відпочивати — важливо закріпити результат, досягнутий вранці або вдень. Якщо задовольнятися малим, можна зостатись у програші та знову віддалитися від успіху.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Нічні світила у сприятливому положенні для бізнесу та роботи. Доходи Левів зростатимуть, якщо постаратися відповідально ставитись до справ. Друга половина дня ідеальна для шопінгу, обміну товарами, вкладення коштів у бізнес.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Тільки ті Діви, хто хотів до рішучих кроків, мають шанси здобути своє. Навіть у спірних справах рішучість допоможе досягти справедливості, виявити пастки. Великий успіх чекає на працьовитих і відповідальних людей, готових прийти на допомогу іншим.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезам потрібно намагатися ні за яких умов не розкривати свої карти. Тримайте плани в секреті, тому що недоброзичливці не сплять. Намагайтеся частіше дихати свіжим повітрям — виходьте на прогулянку в перервах між роботою. До речі, Терези — один із найбільш влюбливих знаків Зодіаку.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Ця неділя обіцяє Скорпіонам бути досить сприятливою. День 9 квітня чудово підходить для початку нових справ. Самотність допоможе вам у самоаналізі та духовних пошуках, а перебування серед близьких позбавить апатії. Вечір хороший для шопінгу, зміни обстановки та поїздок.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Ідеальний день у Стрільців для пошуку роботи, нових захоплень, відкриття нового бізнесу. Сприятливо на удачі, успіхах у коханні та справах позначиться зміна образу, оновлення гардероба. Вечір ідеально підходить для прибирання в автомобілі та на робочому місці. Зазначимо, що Стрільці матимуть змогу здійснити мрію навесні 2023 року.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

9 квітня чудово підходить Козерогам для ремонту, зміни обстановки, переїзду. Також корисними будуть ділові поїздки та подорожі. Зірки та планети рекомендують остерігатися сентиментальності — вони можуть призвести до неминучого регресу у справах.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Настрій у Водоліїв буде непередбачуваним: може виникнути тривога, напруга, агресія. Втім, будь-яку проблему можна вирішити. Відновити внутрішню рівновагу допоможе щира розмова. Нічні світила пропонують висловитись близькій людині.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Нічні світила зайняли бойову позицію, закликаючи Риб всерйоз замислитися про свій світогляд і переосмислити власні цінності. Астрологи рекомендують не поспішати з висновками та провести хоча б годину наодинці із собою.