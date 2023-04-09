"Ширитиметься страх": відомий астролог розповіла про загрозу "ядерки"

За словами Медвецької, ця тема активно маскуватиметься в близько 10 травня

Український астролог Ольга Медвецька розповіла, чи є ймовірність застосування забороненої зброї росією по території України. Адже президент країни-агресорки володимир путін продовжує лякати ядерним вибухом.

В інтерв’ю unian спеціаліст у галузі астрології заявила, що не бачить такої загрози з боку російської федерації, проте тема із застосуванням "ядерки" маскуватиметься на початку травня цього року.

"Я переконана, що цього не станеться. Проте ця тема активно маскуватиметься в близько 10 травня, ширитиметься страх через таку загрозу", — сказала Ольга Медвецька.

Раніше відомий український астролог Влад Росс розповів, чому росія призупинила участь у ядерному договорі зі США. За його словами, президент країни-агресорки володимир путін хоче приховати, в якому сумному стані знаходяться ядерні боєголовки.

Екстрасенс Марія Тиха раніше розповідала, що путін помиратиме у муках. За її словами, російського диктатора довели до передсмертного стану, підмішуючи щось до ліків. Нещодавно екстрасенс заявила, що у 2023 році путін вже буде на межі.