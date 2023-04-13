Гороскоп на 14 квітня: чудовий день, щоб проявити себе і закласти базу для майбутніх успіхів

Цієї п’ятниці знакам Зодіаку слід відповідально поставитися до виконання обов’язків — як на роботі, так і вдома

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 14 квітня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнам слід бути прикладом для наслідування молодшому поколінню. Це можуть бути молодші брати, сестри, діти, племінники. До обіду можна зустрітися з деякими труднощами, зате у другій половині дня все буде набагато простіше та звичніше. Спілкуйтеся з тими, хто допомагає вам не втрачати мотивації. Додамо, що Овни – ті ще злюки.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ця п’ятниця у Тельців не найпростіша, але треба залишатися позитивними та повними сил. Намагайтеся вести 14 квітня правильний спосіб життя, спілкуватися з приємними людьми та не фокусуватися на проблемах. Важливо не переходити на грубість, інакше удача може відвернутися від вас.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Нічні світила обіцяють цієї п’ятниці Близнюкам вдалий збіг обставин, щоб проявити себе і закласти базу для майбутніх успіхів. Рекомендується братися за найскладніші доручення та завдання – тоді професіоналізм не залишиться непоміченим.

Рак (22 червня — 22 липня)

Астрологи рекомендують Ракам 14 квітня відповідально поставитися до виконання обов’язків — як на роботі, так і вдома, бо зусилля цієї п’ятниці точно не пропадуть задарма. З’явиться можливість зайнятися новими справами та успішно їх завершити. Ви також зможете досягти нових висот в особистому житті.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Відмінний час у Левів для навчання, набуття нових знань, навичок. Отриманий багаж незабаром допоможе просунутися в кар’єрі або досягти успіху в коханні. Але під лежачий камінь вода не тече: настав час активних дій, надто багато важливих відкриттів попереду. Зазначимо, що Леви — найкращі чоловіки.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Ця п’ятниця принесе Дівам потужні енергії кохання. Цього дня стосунки з коханою людиною спалахнуть із новою пристрастю. Не варто чинити опір змінам, краще дати волю своїм почуттям і відкритися другій половинці — це допоможе зробити стосунки щасливішими.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

14 квітня Терези можуть знайти свіжий погляд на життя, подивившись на все, що відбувається під іншим кутом. Це такий день, коли можна навчитися чогось нового. Астрологи рекомендують трохи зменшити темп життя, а час, що звільнився, зайняти тим, що приносить радість.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цього дня близькі родичі, друзі та колеги можуть вимагати особливої уваги у Скорпіонів. Відмінно, якщо стосунки з ними не в тягар, і зовсім інша справа, якщо вони викликають роздратування. У цьому випадку важливо подолати себе та піти їм назустріч, наголошують астрологи.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

У першій половині дня Стрільцям потрібно постаратися більше працювати, звісно, без зайвого фанатизму. Зберігайте сили для домашніх справ та турбот, для активного відпочинку та спілкування з друзями. Увечері дозвольте собі відірватися від рутини й добре розслабитися.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи рекомендують Козерогам згадати про свої найзаповітніші та найпотаємніші бажання. Всесвіт цієї п’ятниці охоче допоможе в будь-якій з таких справ. Головне — тримати їх в розумі і почати якнайшвидше рухатися у напрямку до поставленої мети. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Настрій у Водоліїв 14 квітня буде непередбачуваним: може виникнути внутрішня напруга. Але слід пам’ятати, що будь-яку проблему можна вирішити. Відновити внутрішню рівновагу допоможе душевна розмова з близькою людиною — це допоможе відчути себе краще.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Ви ризикуєте опинитися в гущавині подій цієї п’ятниці. Добре це чи ні – вирішувати вам. Астрологи лише радять залишатися зібраними та уважними. Не бажано пасувати 14 квітня перед труднощами. Цього тільки й чекають ваші вороги та недоброзичливці.