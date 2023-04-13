Названо найнеромантичніші знаки Зодіаку: серенади про кохання не для них

Три представники гороскопа вважають романтику зайвою тратою часу

Астрологи, які раніше розповіли про егоїстичні знаки Зодіаку, назвали три представники зодіакального кола, яким чужа романтика.

Не люблять романтику у стосунках люди, народжені під сузір’ями Близнюків, Діви та Козерога. Вони не звикли проявляти свої почуття романтичними жестами уваги, даруючи квіти та виконуючи серенади під вікнами, пише meta.

Близнюки

Близнюки замість романтики намагаються здивувати свою кохану людину дотепністю та неординарністю. Такі банальності, як квіти та прогулянки під місяцем, не для яскравих та непередбачуваних представників знаку. Гороскоп для Близнюків на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Діва

Діви вважають романтику марною тратою часу та грошей. Вони воліють подарувати своєму партнеру щось потрібне та практичне, адже самі є прагматичними та дбайливими. Гороскоп для Діви на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Козеріг

Романтичні "дурості" не для Козерогів. У них завжди все має бути раціонально. Козероги впевнені, що про кохання до людини треба судити з вчинків, а не по солодким словам. Гороскоп для Козерога на сьогодні дізнайтесь на сайті.

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