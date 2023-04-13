Маніпуляція їхня рідна мова: три знаки Зодіаку, які готові на все заради досягнення своєї мети

Вони здатні використовувати ігри розуму, щоб керувати іншими людьми.

Щоб досягти своєї мети деякі знаки Зодіаку підуть на все, що тільки можна. І часто у досягненні своїх цілей їм на допомогу приходить мистецтво маніпулювання іншими людьми.

Розшифровуючи характерні риси кожного знака Зодіаку, астрологи дійшли висновку, деякі з них мають більшу схильність до маніпулювання, ніж інші. І таких знаків троє — це Близнюки, Водолії та Раки.

Близнюки

Близнюки мають сильні ораторські здібності, тому не дивно, що цей знак майстерно використовує маніпуляцію, щоб досягти свого. Близнюки досконало володіють мистецтвом мови жестів, і можуть "брехати без обману". Також варто відзначити, що цей знак Зодіаку – найбільший маніпулятор у коханні. Якщо вони хочуть "приворожити" людину, що сподобалася — вони це зроблять. Гороскоп для Близнюків на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Водолії

Відомі своїм незалежним характером, Водолії прагнуть скористатися своєю свободою на повну. Для них не може бути мови про те, щоб вони відмовилися від своїх планів, навіть якщо це означає зазіхання на інших або навіть маніпулювання ними для досягнення своєї мети. На перший погляд, він показує доброзичливий вигляд, щоб переконати інших приєднатися до його справи, а потім вони "проникають" у мізки інших. Чого чекати сьогодні Водолію, дізнайтесь у щоденному гороскопі.

Раки

Наділений гарною інтуїцією цей знак Води вміє вгадувати всі тонкощі тієї чи іншої ситуації. Володіючи малою впевненістю в собі, він усіма силами намагається заповнити цю прогалину, користуючись усіма принадами маніпуляції. Емоційно вони залежать від інших, вони завжди потребують оточення і з цієї причини використовують усі хитрощі та маніпуляції, щоб спонукати інших залишитися з ним. Яким буде цей день для "Рака", розповість гороскоп на сьогодні.

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