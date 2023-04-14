"Немає в живих": екстрасенс розповів про смерть путіна

Як заявив Шептицький, невідворотний процес уже запущено

Відомий український екстрасенс Роман Шептицький відповів на питання, що цікавить усіх українців, — коли помре президент країни-агресорки володимир путін.

В інтерв’ю unian фахівець у галузі екстрасенсорики заявив, що кривавого диктатора вже давно немає в живих. Більше того, у рф існує сатаністська коаліція, яка просто прикривається образом путіна.

"Може бути повалена (коаліція — ред.) вже найближчим часом. Розпад росії відбувається вже зараз. Важко сказати, скільки часу це займе, тому що це може бути як два місяці, так і кілька років. Але цей невідворотний процес уже запущено" — сказав Шептицький.

Раніше український астролог Дмитро Уранус розповів, коли війна в Україні прийде до своєї розв’язки. За словами астроексперта, важкий час у ЗСУ триває, будуть втрати з обох боків, однак у цей час Україна отримає величезну військову допомогу, яка змінить усе.

Також таролог Хомутовська відповіла, чи піде путін на новий наступ. Вона заявила, що кривавий диктатор ще не розчарувався у війні, проте невдовзі у Москві виникнуть проблеми, оскільки російські політики боротимуться за владу між собою.