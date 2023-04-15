Гороскоп на 16 квітня: хтось наважиться повернути борги, а хтось - навідатися в гості

Цієї неділі можна зайнятися здоров’ям і підвищенням настрою

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16 квітня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цієї неділі Овнам нема чого з’ясовувати і ускладнювати стосунки з близькими: можна сильно посваритися. Краще 16 квітня тримати себе в руках і не злитися на оточуючих. Також можна сфокусувати увагу на кар’єрі – там розгортаються чудові перспективи.

Телець (21 квітня — 21 травня)

16 квітня може сильно преобразитись ділова сфера життя Тельців. Не виключено, що цієї неділі надійдуть нові пропозиції. Намагайтеся знайомитись з новими людьми. А ввечері краще постаратися утриматися від покупок і не давати нікому в борг. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам можна сміливо звертатися до своїх боржників із вимогою повернути борги. Якщо все підкріплено офіційними документами, можна подавати до суду. Є ймовірність, що цього дня доведеться поступитися своїми принципами задля досягнення цілей.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам можна зайнятися своїм здоров’ям та підвищенням настрою. Не перегорайте на роботі: своєчасний відпочинок допоможе зберегти енергію. Увечері виходьте у світ, спілкуйтеся, вирушайте кудись, поміняйте обстановку. Також це чудовий день для покупки гаджетів, електроніки та меблів. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам варто провести цю неділю активно, краще на свіжому повітрі. Хорошою ідеєю також буде сходити в кіно чи гості. У будь-якому випадку нічні світила рекомендують не сидіти вдома цього дня, а зайнятися чимось корисним та цікавим.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам 16 квітня потрібно мати в запасі план "Б", бо нічні світила цього дня будуть непередбачуваними. Це може призвести до зриву планів, непередбачених змін у всіх сферах життя. Обережність і передбачливість буде понад усе.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Астрологи рекомендують Терезам у цей день не залишати звичних місць і не виходити із зони комфорту без зайвої необхідності, різко змінювати сферу діяльності та плани на життя. Якщо вдасться вхопитися за стабільність, то буде більше шансів на успіх. До речі, Терези — один з найбільш влюбливих знаків Зодіаку.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У Скорпіонів чудовий день, щоб розважитись та поспілкуватися. Самота — груба помилка, якої не можна допускати. Намагайтеся бути поряд із близькими чи друзями. Але пам’ятайте, що спілкування, з одного боку, це позитив, з іншого — великі енерговитрати.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Хороший день у Стрільців для набуття нових навичок, навчання, розкриття талантів — здібності цієї неділі будуть набагато вищими за середні. Єдине, стежте, щоб ніхто 16 квітня не доїдав залишки з вашої тарілки — це погіршить пам’ять. Зазначимо, що Стрільці матимуть змогу здійснити мрію навесні 2023 року.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Тим Козерогам, хто перебуває у пошуках своєї другої половинки, краще цієї неділі не форсувати події. Довідайтесь про людину, яка сподобалася. Замість любовних пригод можна зайнятися навчанням, вивченням мов, підвищенням навичок.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Це прекрасний день, щоб розвинути свої таланти, отримати нові знання та навички. Якщо 16 квітня розпочнеться з негативної ноти, не думайте, що так буде аж до вечора. Головне — залишатися оптимістичними, хоч би що відбувалося навколо, і не змінювати планів в останню секунду.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Ця неділя буде вкрай успішною для Риб. Потужна енергія нічні світила наділить вас могутньою силою. Добре було б спрямувати цю енергію у мирне русло, і зірки не залишаться у боржниках. Однак поспіх і багатозадачність не приведуть до успіху.