"Та ще падлюка і демон": відомий екстрасенс відповів, чому смерть "тягне" з путіним

За словами Макса Гордєєва, російський диктатор працює з магією

Відомий український екстрасенс та учасник шоу "Битва екстрасенсів" Максим Гордєєв розповів, коли варто очікувати на похорон президента країни-агресорки володимира путіна.

В інтерв’ю unian астроексперт заявив, що кривавий російський диктатор помре не так швидко, як хотілося б усім українцям, які постраждали від повномасштабного вторгнення. За словами Гордєєва, путін працює з магією.

"На жаль, це (смерть путіна — ред.) буде не так швидко, як нам хотілося. Тому що він працює не лише з лікарями, а з великими магічними ритуалами. Не все хтось робить за нього, бо він і сам може щось робити в цьому плані. Не сумнівайтеся, що це та ще падлюка і демон", — сказав екстрасенс.

Раніше екстрасенс Роман Шептицький так само відповів на питання, що цікавить усіх українців, — коли помре президент країни-агресорки володимир путін. Фахівець в галузі екстрасенсорики заявив, що кривавого диктатора вже давно немає в живих.

Також таролог Хомутовська відповіла, чи піде путін на новий наступ. Вона заявила, що кривавий диктатор ще не розчарувався у війні, проте невдовзі у Москві виникнуть проблеми.