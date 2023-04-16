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Гороскоп на 17 квітня: проблеми вирішаться самі собою, а проколи ніяк не позначаться на майбутніх успіхах

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 17 квітня 2023 року
Гороскоп на 17 квітня 2023 року

Цього понеділка можна сміливо купувати нові аксесуари і меблі, викидати зайвий мотлох

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 квітня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

У Овнів у понеділок дуже багато активної роботи — не лише у діловій сфері, а й над собою та над стосунками з оточуючими. 17 квітня відчутно наповнено позитивною енергією: відкриється портал розвитку, особистісного та професійного росту.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Буде простіше зазирнути у майбутнє, намалювати перспективи та розпочати рух уперед. Вам краще зайнятися сьогодні домашніми справами. Це буде найкращий варіант для тих, хто хоче уникнути проблем з енергетикою. Великий успіх очікує на представників креативних професій. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки мають велику ймовірність зустріти на своєму шляху людину з дуже чистим серцем. Це буде найприємніша зустріч, яка може залишити на душі лише радість та щастя. Точно не потрібно переживати з цього приводу. Думайте лише про хороше.

Рак (22 червня — 22 липня)

У понеділок 17 квітня Ракам буде дуже легко справити гарне перше враження на протилежну стать. А всім, хто вже у стосунках, бажано позбутися консервативних поглядів на кохання. Настав час подивитися на стосунки під новим кутом. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цього позитивного дня Левам можна чекати на цікаві пропозиції від оточуючих. Хтось отримає пропозицію про новий проєкт на роботі, комусь освідчаться у коханні чи у симпатії та запросять на побачення. Головне — не поспішати та зберігати обережність.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Астрологи рекомендують Дівам 17 квітня змінити обстановку в оселі. Можна купувати нові аксесуари та меблі, викидати зайвий мотлох, робити перестановку. Намагайтеся уникати меланхолійного настрою, навіть якщо щось піде не так.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

У цей день нічні світила змінюють своє положення, тому Терезів можуть очікувати позапланові зміни у всіх сферах життя. Астрологи рекомендують вам не провокувати оточуючих на негативні емоції, а також не перевтомлюватися.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Астрологи рекомендують Скорпіонам цього понеділка займатися творчою діяльністю. Якщо ви працюєте фізично, спробуйте не втомлюватись. Панацеєю від проблем та втоми стане спілкування з добрими та оптимістичними людьми.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Є ймовірність, що цього понеділка ви дізнаєтеся про чутки про вас самих. Не варто ставитися до цього як до чогось надзвичайного. Пам’ятайте, що на будь-який негатив варто відповідати спокоєм. Багато проблем вирішаться самі собою, адже нічні світила на вашому боці.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цей понеділок чудово підходить Козерогам для наведення ладу в оселі та на робочому місці. Можливі 17 квітня і приємні знайомства, надходження ділових пропозицій. Найвищий рівень продуктивності буде тоді, коли ви будете на самоті. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

У проколах, якщо вони виникнуть у понеділок 17 квітня, Водоліям не варто шукати якогось прихованого сенсу. У цей день краще не перейматися дрібницями: незначні неприємності ніяк не позначаться на великих планах і майбутніх успіхах.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам 17 квітня нема чого з’ясовувати та ускладнювати стосунки з близькими. Варто тримати себе в руках і не злитися на оточуючих. Найкраще сфокусувати увагу на кар’єрі — зірки та планети кажуть, що там розгортаються чудові перспективи.

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