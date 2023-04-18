Названо чотири знаки Зодіаку, життя яких переверне перше сонячне затемнення 2023 року

Зірки обіцяють доленосні повороти в житті Овна, Раку, Терезів та Козерога

У четвер, 20 квітня, відбудеться перше сонячне затемнення цього року. Астрологи кажуть, що ця подія відбивається на житті кожного знаку Зодіаку. Але під особливо сильним впливом сонячного затемнення опиняться цього разу чотири сузір’я.

За словами астрологів, сонячне затемнення може перевернути життя Овнів, Раків, Терезів та Козерогів. Про це йдеться у гороскопі цих знаків Зодіаку, повідомляє Elite Daily.

Овен

Сонячне затемнення висуне на перший план важливі нові починання щодо вашої ідентичності та самовираження. Ви зможете просунутися до своєї мети, проявити ініціативу та зробити доленосний вибір. У цей день всі рішення будуть кришталево зрозумілими. Гороскоп для Овна на сьогодні знайдете на сайті.

Рак

Зірки віщують новий виток у вашій кар’єрі. Репутація в суспільстві вийде на новий рівень завдяки вашим лідерським якостям. Не бійтеся брати відповідальність на роботі, цей період принесе бажаний результат. Астрологи запевняють: ви готові прийняти виклик. Гороскоп для Рака на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Терези

Сонячне затемнення позначиться на романтичній сфері життя. Любовні та партнерські стосунки вимагатимуть від вас особливої уваги. Ви на порозі великої історії, яка розвиватиметься протягом наступних кількох років. Обов’язково слідкуйте за будь-якими зв’язками, які утворюються під час квітневого затемнення. Гороскоп для Терезів на сьогодні шукайте на сайті.

Козеріг

Енергія сонячного затемнення спрямована на ваше сімейне життя. З’явиться шанс взяти контроль над домашніми, адже роль лідера вам дуже личить. Можливо, деякі імпульсивні рішення вас збентежать з огляду на вашу любов до планування. Однак знайте: все йде у потрібному руслі. Настав час переосмислити, що саме ви вкладаєте у поняття дому. Гороскоп для Козерога на сьогодні читайте на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще знаки Зодіаку опинилися під впливом сонячного затемнення 20 квітня. Деякі з них астрологи закликають до обережності з фінансами та здоров’ям.