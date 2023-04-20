Перше сонячне затемнення 2023 року: астролог назвала дві головні заборони цього дня

Слідом за сонячним затемненням прийде ретроградний Меркурій, що теж радять враховувати астрологи

У четвер, 20 квітня 2023 року, о 7:16 за київським часом відбудеться сонячне затемнення. Позаяк воно пройде повну та кільцеподібну фазу, його називають гібридним. В астрології день затемнення вважається особливо потужним.

Астролог Маріанна Малина розповідає у Facebook, що віщує перше сонячне затемнення 2023 року. За її словами, деякі плани варто зсунити з цієї особливої дати.

Прогноз астролога на сонячне затемнення 20 квітня 2023

Так, йдеться про сонячне затемнення 129 сароса, воно повторює затемнення у грудні 2004 року. Це означає, пояснює астролог, що якісь тенденції з минулого знову можуть стати актуальними. Саме вищезгаданий рік припав на Помаранчеву революцію.

"Це період натхнення та прориву вперед у сфері свободи й незалежності. Це час, коли ми успішно чинили опір росії і не погодилися зі ставлеником москви, — нагадала астролог. — Ось саме з цим духом звільнення від імперського ярма будуть пов’язані події і цього затемнення. Навіть всього коридору затемнень, що закінчиться 5 травня затемненням Місяця".

У прогнозі зазначається, що квітневе затемнення відбувається на місячному вузлі, що сходить, тому воно пов’язане з майбутнім. Все, що відбувається, пояснює астролог, в період затемнення матиме великий вплив на майбутнє.

20 квітня відбудеться перше сонячне затемнення 2023 року, яке відкриє коридор затемнень. Найнесприятливіші дні затемнення в цей період — перші та останні дні. У зв’язку з цим астролог озвучує низку рекомендацій.

Що не можна робити в період сонячного затемнення 20 квітня 2023

По-перше, не рекомендується розпочинати серйозні справи та приймати важливі рішення.

По-друге, астролог вказує на ще одну істотну особливість: у період коридору затемнень, а саме з 21 квітня Меркурій переходить у ретроградний рух (у цій фазі планета пробуде до 15 травня). У зв’язку з цим астролог не радить купувати нову техніку та засоби зв’язку, зокрема мобільні телефони.

А ось повертати щось втрачене під час ретроМеркурія – чудове рішення. Астролог додає, що не виключено кроки у напрямку повернення Україні окупованих росіянами територій.

Раніше "Телеграф" розповідав, як сонячне затемнення переверне життя деяких знаків Зодіаку. На щастя, зірки обіцяють скоріше позитивні події.