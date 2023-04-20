Гороскоп на 21 квітня: день, коли можна поділитися таємницями і позбутися непотрібних людей

У багатьох знаків Зодіаку цієї п’ятниці почнеться низка перемог на всіх фронтах

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 квітня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Не виключено, що Овнам цієї п’ятниці доведеться поступитися своїми принципами задля досягнення цілей. Головне — не порушувати правила моралі та закону. Будьте рішучішими 21 квітня, не піддавайтеся страхам. Намагайтеся закінчувати спілкування із людьми на позитивній ноті.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям настав час підбити проміжні підсумки у справах та особистих планах. Записуйте свої досягнення та похваліть себе за хорошу роботу. Також цієї п’ятниці корисно намітити подальші перспективи в плані кар’єри, грошей і росту процвітання.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам 21 квітня необхідно обережніше відстоювати свою думку, щоб не сказати зайве і не спровокувати конфлікт. У фінансових справах та в коханні однаково пощастить усім, хто впевнений у собі. Друга половина дня чудово підходить для нових починань. Додамо, що Близнюки майстерно використовують маніпуляцію, щоб досягти свого.

Рак (22 червня — 22 липня)

У Раків настає вдалий час для шопінгу. Можна робити подарунки собі коханим, а можна купити щось для коханої людини, батьків, друзів. Великий успіх чекає на представників творчих професій, а також усіх, хто прагне кардинальних життєвих змін.

Лев (23 липня — 23 серпня)

21 квітня Левам буде корисно поділитися таємницями із близькими людьми. Це допоможе отримати від них важливу пораду. Також краще тримайте свої почуття під контролем — не варто лаятись і сваритися по дрібницях із друзями та родичами, щоб не зруйнувати кохання та повагу. До речі, Леви займають впевнену позицію у топ-3 найбільш самозакоханих знаків Зодіаку.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Приплив внутрішніх сил Дівам цієї п’ятниці може подарувати спілкування з близькими. Чим більше 21 квітня буде спілкування та взаємної підтримки – тим краще. А вночі можливі свідомі сни: якщо правильно сформулюєте запит, є шанс отримати відповідь уві сні.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Нічні світила пропонують Терезам стати активнішими в соціальній сфері та налагодити спілкування з друзями, родиною, колегами. Саме оточуючі підкажуть вам 21 квітня, як закрити старі прогалини, пояснять деякі події або допоможуть вловити сенс чужих натяків.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Не виключено, що у Скорпіонів цієї п’ятниці почнеться низка перемог на всіх фронтах. Нічні світила допоможуть знайти мотивацію та натхнення, знайти ключ до розгадки найжиттєвіших таємниць та до вирішення найскладніших завдань у всіх життєвих сферах. Зазначимо, що Скорпіони дуже жорстокі у конкуренції.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

На початку дня Стрільцям знадобиться обачність. Це не найкращий день для ініціативи та перевищення ліміту. Замість нових починань у другій половині дня найкраще довести розпочате до кінця. Це принесе в життя несподівану гармонію.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

21 квітня Козерогам варто помріяти про подорожі, загадати та спланувати нові шляхи. Творити цієї п’ятниці найкраще без нічого: бажано позбутися деструктивних думок і негативної енергії, звернувши увагу на позитив. Це допоможе утримати орієнтири.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водоліям настав час подумати про майбутнє. 21 квітня бажано зайнятися плануванням справ, мріяти, думати про перспективи. Нічні світила допоможуть вам позбутися негативних думок та установок. Якщо хтось простягне вам руку допомоги, зробіть те саме.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Ця п’ятниця підходить Рибам для нових досягнень. Зірки забезпечать вам велику удачу та відмінний настрій. Пам’ятайте: щоби щось побудувати, потрібно щось зруйнувати. Не бійтеся виключати зі свого життя непотрібних людей, звички, речі.