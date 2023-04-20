Ретроградний Меркурій на порозі: яким знакам Зодіаку доведеться найскладніше

Тільці, Близнюки та Скорпіони відчують усю хворобливість сезону ретроградності планети

З 21 квітня 2023 року планета Меркурій вступає в ретроградну фазу, в якій пробуде до 15 травня. За словами астрологів, цими днями все може валитися з рук. Але найбільше вплине ця небесна подія на трійку знаків Зодіаку.

Прогноз астрологів на ретроградний Меркурій навесні 2023 року говорить про те, що важко доведеться Тельцям, Близнюкам та Скорпіонам. Про це свідчать їхні гороскопи, пише Bustle.

Телець

Ви матимете непрості задачі в найближчі кілька тижнів. Можливі проблеми можуть бути пов’язані із фінансами. З’являться непередбачені витрати або трапляться перебої з доходом. Ці події змусять вас понервувати, тому намагайтеся зберігати спокій і триматися запланованих фінансових цілей, щоб зберегти матеріальну стабільність надалі. Гороскоп для Тельця на сьогодні читайте на сайті.

Близнюки

Астрологи закликають виявляти обережність у фінансових питаннях у цей ретроградний Меркурій. Не виключені затримки чи невдачі у грошових операціях, а також контрактах та переговорах. Будьте уважні й поміркуйте про те, що дійсно для вас важливо. Гороскоп для Близнюків на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Скорпіон

Скорпіони і так мають репутацію емоційних та похмурих людей, і ретроградний Меркурій лише посилить це враження. Ви зазнаєте занепокоєння і зіткнетеся з перепадами настрою. Астрологи радять сповільнитись, приділити час догляду за собою, зайвий раз залишитися вдома. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні знайдете на сайті.

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