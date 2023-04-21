"Інакше забрати його буде неможливо": відомий екстрасенс відповів, коли буде звільнено Крим

Макс Гордєєв заявив, що дуже багато окупованих росією територій буде звільнено

Відомий український екстрасенс і таролог, учасник шоу "Битва екстрасенсів" Макс Гордєєв розповів, коли буде звільнено окуповані росією території України, у тому числі й Кримський півострів.

В інтерв’ю unian астроексперт заявив, що дуже багато окупованих територій буде звільнено вже цього року, решта — наступного. Але про повернення Криму поки що говорити зарано.

"Повернення Криму буде не скоро. Хочу зауважити, що півострів ми повернемо тільки після того, як повернемо всі інші території. Тоді буде контрнаступ, бо інакше забрати його буде неможливо", — сказав Макс Гордєєв.

Екстрасенс зазначив, що до кінця 2023 року будуть великі можливості звільнити Херсонську область. Також українська армія зможе дійти до Маріуполя.

Раніше Макс Гордєєв розповів, які події відбуватимуться на фронті найближчим часом. За його прогнозами, українська армія активно звільнятиме території.

Також екстрасенс розповів, коли помре кривавий диктатор володимир путін. За словами Гордєєва, путін працює з магією.