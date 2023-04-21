Готуйтесь до чорної смуги: трьом знакам Зодіаку ретроградний Меркурій принесе неприємності

Цій трійці знадобиться титанове терпіння на цей період

З п’ятниці, 21 квітня 2023 року, і до 15 травня планета Меркурій вступає в ретроградну фазу, що, звичайно ж, позначиться на житті багатьох знаків Зодіаку. Особливо сильно його відчують три представники зодіакального кола, життя яких відвідає чорна смуга.

За словами астрологів, до 15 травня життя цієї трійки буде наповнене великими випробуваннями, сварками, фінансовими неприємностями та іншими проблемами. І такими невдахами є представники Тельців, Львів та Водоліїв.

Телець

Ретроградний Меркурій стане справжнім випробуванням для цього знаку зодіаку, змусивши Тельця переглянути те, як вони висловлюють свої думки та почуття. Зміни у цей період будуть неминучими. Однак панікувати не варто. Перш ніж ухвалювати будь-яке рішення, кілька разів обміркуйте можливі варіанти розвитку подій. Зосередьтеся на тому, що ще не вирішено, та шукайте альтернативи. Гороскоп для Тельця сьогодні читайте на сайті.

Лев

Ретроградація Меркурія дуже вплине на кар’єру Лева. Він стане ініціатором змін, змусивши людей під цим знаком зодіаку серйозно замислитись про подальший шлях своєї професійної кар’єри. Однак зараз не варто діяти під впливом моменту. Забудьте про ухвалення ризикованих рішень. Всі серйозні кроки у цьому випадку потрібно ретельно обміркувати. Гороскоп для Лева сьогодні знайдете на сайті.

Водолій

Найближчими днями будуть сповнені непорозумінь як серед близьких, так і на робочому місці. Приготуйтеся до цього міксу. Наближається час, коли буде важко уникнути гарячих дискусій та розмов, які не призведуть до жодних рішень. Терпіння, однак, є ключем до успіху. Під час ретроградного Меркурія подумайте трохи довше про те, на що ви очікуєте від себе і де ви бачите себе в майбутньому. Гороскоп для Водолія на сьогодні дізнайтесь на сайті.

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