Ретроградний Меркурій настав: чотири знаки Зодіаку, які опинилися під його особливим впливом

Водолію, Скорпіону, Леву і Тельцю в найближчі тижні може бути непросто, але багато змін покращать вас і ваше життя

З 21 квітня розпочинається ретроградний сезон планети Меркурій, який триватиме до 14 травня 2023 року включно. У ці дні в житті деяких знаків Зодіаку може панувати хаос, хоч і багато змін підуть їм на користь.

За словами астрологів, ретроградний Меркурій має найбільший вплив на такі знаки Зодіаку – Тельця, Лева, Скорпіона та Водолія. Детальніше читайте у їхніх гороскопах, передає elitedaily.com.

Телець

Цей знак Зодіаку точно відчує ретроградність Меркурія. У найближчі тижні вам захочеться переглянути те, як ви звикли висловлювати свої думки, позиції та ідеї. Зазвичай ви прагнете послідовності мислення, але ретрофаза планети пропонує альтернативу. Знайдіть час для переоцінки себе. Не соромтеся трохи вийти із зони комфорту: це піде вам на користь. Гороскоп для Тельця на сьогодні читайте на сайті.

Лев

Період ретроградного Меркурія принесе переоцінку вашій кар’єрі та професійним починанням. Можливо, ви вирішите спробувати щось нове та почнете мислити нестандартно. Не соромтеся обмірковувати кожну деталь, і якщо передумаєте — це нормально. До кінця цього транзиту ви знайдете ясне розуміння щодо своїх планів і будете раді, що знайшли час зважити всі "за" та "проти". Гороскоп для Лева на сьогодні знайдете на сайті.

Скорпіон

Цього місяця очікуйте важливі розмови з вашою половинкою. Особисте життя може здаватися нестабільним. Вам потрібен час, щоб зрозуміти, куди рухаються ваші стосунки. Щоб роман пройшов випробування часом, краще усвідомити зараз свої цілі у цьому романтичному зв’язку. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Водолій

Зірки пропонують розглянути та переглянути будь-які поточні контракти чи угоди в період ретроградного Меркурія. Насамперед це стосується справ, пов’язаних із будинком. Можливо, ви плануєте змінити місце проживання. Але турбуватися не варто, все просуватиметься досить повільно. Ви можете прислухатися до себе, повірте, майбутній результат вас задовольнить. Гороскоп для Водолія на сьогодні шукайте на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку ретроградний Меркурій обіцяє неприємності. Готуйтеся до чорної смуги у житті.