"Сильна жіноча енергія": екстрасенс розповів, хто стане президентом України після Зеленського

Макс Гордєєв не виключає, що країною керуватиме жінка

Відомий український екстрасенс, таролог і мольфар Макс Гордєєв озвучив прогноз, хто може стати наступним президентом України після глави держави Володимира Зеленського.

Про те, що йдеться про жіночу енергію, астроексперт заявив в інтерв’ю unian. Він не виключає, що країною керуватиме жінка.

"Є велика ймовірність, що це може бути жінка. У своїх видіннях я бачив або жінку, або людину, у якої сильна жіноча енергія, у тому числі співчуття", — сказав Гордєєв. Проте екстрасенс підкреслив, що про нового президента країни, що воює, поки що рано думати.

Також екстрасенс розповів, коли помре кривавий диктатор володимир путін. За словами Гордєєва, путін працює з магічними ритуалами, а також назвав президента росії падлом та демоном.

Раніше екстрасенс Роман Шептицький так само відповів на питання, що цікавить усіх українців, — коли помре президент країни-агресорки володимир путін. Фахівець в галузі екстрасенсорики заявив, що кривавого диктатора вже давно немає в живих.