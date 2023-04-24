Можуть завдати шкоди та зіпсувати ваш день: ці три знаки Зодіаку притягують невдачі

Ці знаки можуть позбавити вас удачі лише одним поглядом

Кожен знак Зодіаку несе у собі потужну енергію, що його характеризує. Деякі схильні поширювати навколо себе позитивні вібрації та відрізняються уважним і теплим характером, інші ж представники зодіаку здатні залучити до вас негативну енергію.

Астрологи зазначають, що навіть не показуючи своїх почуттів, деякі знаки Зодіаку миттєво викликають хаос, розповсюджуючи свої негативні емоції. І народжені вони під цими трьома сузір’ями — Близнюки, Козероги та Львів.

Близнюки

За балакучістю, яку цей знак використовує в обговоренні, він знає, як приховати своє негативне мислення. Найчастіше він не сприймає чужого успіху, адже це викликає в нього заздрість. Одного його слова достатньо, щоб достукатися до вас і принести вам нещастя. Дуже емоційний, йому важко приховати свій настрій та своє роздратування. Один погляд, спрямований на вас, і ви ризикуєте потрапити у біду. Гороскоп для Близнюків на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Козеріг

Представник цього знака часто схильний заздрити іншим і порівнювати себе з будь-ким, хто досяг успіху, що створює йому поганий імідж у суспільстві. Одним поглядом легко може позбавити вас кар’єри, грошового потоку або довгоочікуваної поїздки. Не кажіть йому нічого позитивного про своє життя, інакше довгі роки вас переслідуватимуть невдачі. Гороскоп для Козерога на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Лев

Багато дій, які Лев робить у своєму житті, не завадять йому поширювати довкола себе невдачі. Його активна та енергійна особистість, навпаки, є спонтанним способом спровокувати "погане око". Хоч він і мухи не скривдить, Лев, не вагаючись, випускає пазурі. Так само він буде використовувати свою темну силу проти будь-кого, хто стане на шляху. Гороскоп для Лева сьогодні знайдете на сайті.

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