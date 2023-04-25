Часто залишаються самотніми: жінкам цих двох знаків Зодіаку зовсім не щастить у коханні

Для них любовні історії завжди закінчуються погано

У житті деяким людям легко знайти свою другу половинку. Іншим же, навпаки, пошук відповідної людини, яка розділить із ними життя, дається дуже важко. При чому не факт, що коли вони його набудуть почуття, виявляться взаємними.

На думку астрологів, деякі жіночі знаки Зодіаку дуже щасливі у роботі, у дружбі, але ніколи у коханні та стосунках. Якщо ви народилися під одним із цих знаків зодіаку, то готуйтеся до того, що ваше особисте життя "кульгатиме".

Терези

Харизматичні та жіночні за вдачею, Терези часто приваблюють інших, але часто мають проблеми з тривалістю романтичних стосунків. Все тому, що їхні вимоги іноді завищені, що може бентежити їхніх партнерів. Щобільше, у Терезів часто є список критеріїв для чоловіків, які вони важко знаходять у протилежної статі. Також вона може бути примхливою, що може швидко ускладнити її стосунки. Крім того, вона схильна нехтувати своєю половиною, віддаючи багато часу своїй роботі. Гороскоп для Терезів на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Козеріг

Насправді бути у відносинах не є метою для Козерога. Бувши сильно залученою до роботи, вона легко може відмовитись від стосунків заради кар’єри. Однак, коли вона закохана, вона може бути вимогливою, що не завжди цінується людиною, з якою вона хоче поділити своє життя. Крім того, незалежність Козерогів означає, що вона часто обмежує себе своїм оточенням і не відкривається іншим. Її мужність і сила характеру дозволяють їй легко уникнути партнера або відмовитися зробити рішучий крок. Для Козерога це часто питання часу. Гороскоп для Козерога на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Раніше астрологи розповіли, яким двом знакам Зодіаку пощастить у квітні 2023 року. Одному пощастить у роботі, іншому – у коханні.