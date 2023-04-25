П’ять пар Зодіаку, яким краще не зустрічатися: у яких знаків стосунків не вийде

Овну не варто заводити роман з Раком, а з Лева та Риби пари не вийде

Деяким знакам Зодіаку може не щастити у коханні. Ймовірно, що причиною стає неправильний вибір партнера. Гороскоп сумісності вказує на п’ять пар Зодіаку, яким краще не зустрічатись.

За словами астрологів, певні знаки Зодіаку практично не мають шансу побудувати відносини, а їхні спроби завести роман приречені на провал. Про це пише Hellomagazine.

Які знаки Зодіаку не підходять один одному за гороскопом

Овен та Рак

Вогненний Овен може сміливо стрибати у стосунки, щойно запалає пристрастю. Однак Раки сентиментальніші, їм потрібно більше часу, щоб почати довіряти партнеру. У результаті роман цих знаків вимагатиме від обох постійного пошуку компромісу. Овнам може здаватися, що Ракам на них байдуже, що і стає причиною піти для першого.

Телець і Водолій

Ці два знаки Зодіаку знаходяться на протилежних кінцях, якщо говорити про сприйняття романтики. Тільцям потрібна стабільність та передбачуваність, Водоліям – новизна й динаміка. Неважко зрозуміти, що з такими потребами відносини Тельця-Водолій приречені на провал. Все, що можна від них отримати, стрес, нерви та емоційні гойдалки.

Козеріг і Стрілець

Протилежності притягуються, але не в цьому випадку. Працьовитий та консервативний Козеріг може стати надійним партнером. Однак зі Стрільцем йому буде складно порозумітися. Обидва знаки надто вперті. Вогненному Стрільцю не можна вказувати, що робити. У результаті до спільного знаменника ці двоє навряд чи прийдуть, оскільки поступитися не захоче ніхто з них.

Лев і Риби

Обидва дуже емоційні та чутливі люди, проте саме ця схожість може зруйнувати роман Лева й Риб. Так, кожен із них часто ігнорує емоційні потреби іншого партнера, намагаючись задовольнити свої власні.

Діва й Терези

Діва віддає перевагу прагматизму, а Терези — оптимізму. Вони багато в чому можуть бути схожими, але вжитися разом буде важко. Приземленість Діви може виводити з себе Терезів, які часто дивляться на світ крізь рожеві окуляри, і навпаки. Різний підхід до життя заважає будувати особисті стосунки цим знакам.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку мають особливий духовний зв’язок. Цим людям неймовірно комфортно разом, вони відчувають емоційну алхімію від будь-якої взаємодії.