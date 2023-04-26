Названо три найбільш заздрісні знаки Зодіаку, які бояться собі в цьому зізнатися

Деяким людям потрібно постійно порівнювати себе з іншими

Астрологи вважають, що гороскоп може розповісти про багато рис характеру людини, чи то уразливість, ревнощі або заздрість. Найбільш схильні до останнього три знаки Зодіаку. Їм часто непросто сприймати успіхи інших.

За словами астрологів, найзаздріші знаки Зодіаку – Телець, Лев та Скорпіон. Про це пише nypost.com.

Телець

Для Тельця важливими є матеріальні цінності. Нерідко можуть бажати багатства своїх сусідів. Постійно порівнюють себе з іншими. Більше того, їм також властиві ревнощі: цей знак може поводитися з близькими, як із речами, якими вони володіють. Гороскоп для Тельця на сьогодні читайте на сайті.

Лев

Незважаючи на всю самовпевненість, у кожному Леві живе дитина, яка хоче заслужити любов і похвалу своїми досягненнями. Однак Лев ніколи не зазнається іншим і навіть собі, що він заздрить чи ревнує. Це означало б, що він не вірить у власну перевагу. Леви переживають за інших, підтримують, але навряд чи хочуть, щоби у когось справи йшли краще, ніж у нього. Гороскоп для Лева на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Скорпіон

Цей знак Зодіаку завжди в очікуванні зради і позиції пильної підозрілості. Одержимий владою та контролем, Скорпіон сповнений рішучості отримати своє і дістатися до вершини. Часто його заздрістю мотивовано бажання мститись. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні знайдете на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку вражають своїм оптимізмом. Позитивним ставленням до життя вони можуть заражати інших.