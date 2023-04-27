Справжні чайлдфрі: ці два знаки Зодіаку не можуть терпіти дітей

Ця справа стосується не всіх народжених під цими знаками, але є тенденція.

Деякі люди вважають, що діти є джерелом роздратування, адже вони завжди вимагають уваги, галасують і не завжди прості в "управлінні". Саме тому ці люди стають чайлдфрі, тобто свідомо відмовляються від материнства/батьківства.

Астрологи відзначають, що найчастіше серед таких чайлдфрі виявляються ці два знаки Зодіаку. Вони далеко не в захваті від ідеї завести дітей і будуть схильні постійно відтягувати цей момент, а то й зовсім відмовляться від цього. І це Діви та Стрільці.

Діва

Діви, як і будь-який знак, можуть бути прекрасними батьками, але є багато причин, через які вони не хочуть брати на себе таку відповідальність. Як це не парадоксально, їм подобається присвячувати себе справі та людям, які важливі для них, навіть доглядаючи дітей своїх друзів. Якщо вони, наприклад, можуть бути відмінними нянями, то все інакше, коли справа доходить до того, щоб бути батьком чи матір’ю. Насамперед вони вважають за краще інвестувати в себе та концентруватися на своїй роботі. Гороскоп для Дів на сьогодні читайте на сайті.

Стрілець

Для знаку Зодіаку, який часто асоціюється із вільним духом, ідея народження дитини порівнюється з формою поневолення. Стрільцям точно не вистачає часу, щоб думати про потомство, поки вони зайняті подорожжю світом і відкриттям всього нового для себе. Вони не витримують дитячих істерик, хитрої поведінки чи криків. І це частина того, що утримує їхню відмінність від бажання мати дітей. Гороскоп для Стрільця на сьогодні шукайте на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку мають особливий духовний зв’язок. Цим людям неймовірно комфортно разом, вони відчувають емоційну алхімію від будь-якої взаємодії.