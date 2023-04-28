Знаки Зодіаку, які не годяться для шлюбу: три головні зрадники

Їм важко зберігати хороші стосунки

Астрологи, які раніше назвали найнеромантичніших знаків Зодіаку, розповіли, які представники зодіакального кола не підходять для створення міцної сім’ї та шлюбу.

Найчастіше люди, народжені під сузір’ями Водолія, Терезів та Лева, не відрізняються особливою подружньою вірністю та зраджують своїм другим половинкам направо і наліво. Про це пише today.ua.

Лев

Леви звикли вимагати від інших великої уваги, тому у стосунках вони — не подарунок. Часто вони ще й ідеалізують обранця, а потім страждають через невиправдані надії. Леви можуть вдатися до зради, і приховувати це довго не вміють. Гороскоп для Лева на сьогодні читайте на сайті.

Водолій

Водолії не прагнуть зберігати стосунки, якщо втратили інтерес до партнера. Представники цього знаку не бояться зробити боляче і просто йдуть без пояснень. Водолії дуже швидко закохуються, тому легко знаходять собі новий об’єкт обожнювання. Гороскоп для Водолія на сьогодні читайте на сайті.

Терези

Терези часто сумніваються в правильності свого вибору щодо романтичного партнера. Вони часто закохуються потай від чоловіка чи дружини, а потім не знають, на кому зупинити свій вибір. Чекати від Терезів вірності не варто. Гороскоп для Терезів на сьогодні читайте на сайті.

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