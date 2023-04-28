Гороскоп на 29 квітня: на когось чекають романтичні сюрпризи, а на когось нові та цікаві проєкти

Ви будете сповнені творчих планів та яскравих неординарних ідей.

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 квітня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ви легко заведете нових друзів і зможете розговорити будь-якого співрозмовника. Знайомства, зав’язані 29 квітня, незабаром переростуть у міцну дружбу чи вигідне ділове партнерство. Увечері треба відновити сили, зайнятися своїми улюбленими справами.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ваша чарівність та приємні манери допомагають у спілкуванні. Використовуючи свій шарм, Тельцям вдається переконати опонентів у своїй правоті та отримати бажане. Також можна завершити стару сварку чи конфлікт та налагодити стосунки. Увечері зверніть увагу на свої витрати. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Поспішні необдумані дії не дадуть результатів. Швидше за все, доведеться переробляти роботу або виправляти помилки. Складні справи можна буде вирішити, застосувавши свій досвід. Романтичне побачення пройде добре, виявляйте ініціативу самі.

Рак (22 червня — 22 липня)

Роботи у цей день буде багато, але вам вдасться закінчити все точно вчасно. Можливо належить займатися старими чи відкладеними справами: зараз слушний час, щоб завершити розпочате та звільнити місце для нових цікавих проєктів. Вечір добре провести у компанії друзів. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Тримайте під контролем свої емоції, не дратуйте через дрібниці. Ваш поганий настрій може негативно позначитися насамперед на відносинах з вашою коханою людиною. День також підходить для отримання нових знань чи навчання. Заняття хобі можуть покращити настрій та заспокоїти.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Перша половина дня обіцяє бути напруженою та емоційно нестабільною. Можливі сварки, образи та з’ясування стосунків. Після обіду становище покращиться, і Діви можуть почати плідно працювати. Увечері на вас чекає романтичний сюрприз або незвичайне побачення. Поговоріть із партнером про ваше майбутнє.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сприятливий та цікавий день. 29 квітня у Терезів з’являться яскраві незвичайні ідеї, які, однак, не вдасться одразу реалізувати. Час їхнього втілення ще настав. Спостерігайте за професійними людьми у вашій галузі, навчайтеся на їхніх помилках та досвіді; ці знання вам скоро знадобляться.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

З раннього ранку з’явиться багато незапланованих справ, які потребують негайного вирішення. Через поспіх є шанс зробити помилки, тому радиться з колегами чи партнерами перед тим, як дати остаточну відповідь. Друга половина дня буде для Скорпіонів більш продуктивною та сприятливою.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Вам треба бути дуже уважними з документами та грошима: через неуважність можна щось втратити або зробити помилку в розрахунках. Але в основному день сприятливий: вам вдасться закінчити важливу справу, досягти потрібного результату. Друзі підтримають ваші починання. Дослухайтеся до своєї інтуїції.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Найбільш вдалою та продуктивною буде перша половина дня. Козероги зосереджені на робочих питаннях, не відволікаються та не пропускають важливі деталі. Вечір добре провести із близькими людьми. Відносини з партнером гармонійно розвиваються, і настав час подумати про новий етап у вашому житті. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Скористайтеся вдалим днем, щоб закінчити старі справи чи розпочати нові. Водоліям буде супроводжувати успіх, чим би вони не займалися. У першій половині дня несподівані події чи зустрічі можуть змінити ваші погляди чи переваги. Не відмовляйте у допомозі тим, хто її потребує.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Складні багатопланові питання вдаватимуться Рибам 29 квітня особливо добре. Ви уважні до деталей, ніщо не вислизає від вашої уваги. Досвід і знання вашої справи допомагають вам вибирати правильні шляхи досягнення мети. Добре провести час у родинному колі, поділитися планами та новинами.