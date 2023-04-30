Гороскоп на 1 травня: хтось повернеться до минулих стосунків, а когось потягне на нові пригоди

З цього понеділка можна розпочати правильний шлях до реалізації намічених цілей

Видання "Телеграф" вітає читачів з першим днем травня і публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Перший день травня обіцяє Овнам бути спокійним, а декому — навіть одноманітним. Через нудьгу та зневіру не варто шукати собі пригод. Краще більше відпочивати та менше втягуватися у конфлікти. Можна зайнятися спортом або прогулятися задля різноманітності.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Іноді найкраща тактика Тельців полягає в імпровізації, і цей понеділок якраз такий день. Плани доведеться коригувати, тому можна відмовитися від них зовсім і довіритися обставинам. Вони приведуть вас до цікавих висновків та нових можливостей.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

1 травня Близнюки відчують на собі "вогневу" енергетику доби. Хтось отримає "гарячу" новину, у комусь спалахнуть романтичні почуття, когось потягне на пригоди. Нічні світила рекомендують скористатися цією обставиною, щоб отримати шанс втілити сміливі цілі. Додамо, що Близнюки майстерно використовують маніпуляцію, щоб досягти свого.

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки можуть у цей день легко зрушити гори, але найкраще виходитиме вивчення чогось нового та публічні виступи. Нічні світила заряджають величезною енергією, яку краще спрямувати на мирну справу, щоби все не закінчилося серйозною проблемою.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам 1 травня не варто покладатися тільки на своє красномовство та харизму. Дуже важливо виглядати на всі 100%. Можливо, оточуючим людям доведеться пояснювати причини своїх вчинків "на пальцях". Не потрібно втрачати терпіння, нервувати чи йти в негатив. До речі, Леви займають впевнену позицію у топ-3 найбільш самозакоханих знаків Зодіаку.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Вдалий день у Дів, коли можна позбавитися непотрібного вантажу і почати правильний шлях до реалізації намічених цілей. Цього понеділка можна бути відвертими та не приховувати свої почуття, бо поряд будуть справді близькі люди, які допоможуть зрушити гори.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Нічні світила дадуть Терезам потужний позитивний імпульс. Його краще направити у творче русло. Настає ідеальний час для втілення бажань у життя. Можна робити дорогі покупки, приступати до нових справ вдома та на роботі.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам у цей день не варто брати участь у неприємних подіях — обминайте сварки і не ставте палиці в колеса оточуючим людям. Нічні світила рекомендують виділити більше часу на сон та відпочинок. Емоційну підтримку надасть спілкування з рідними. Зазначимо, що Скорпіони дуже жорстокі у конкуренції.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

У Стрільців настав час для очищення від негативних думок та програм. Щоб не втратити удачу, нічні світила допоможуть вам позбутися "баласту". Вас почнуть хвилювати правильні запитання. Дослухайтеся до внутрішнього голосу. Вечір краще провести із сім’єю чи друзями.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Нічні світила посилять шосте відчуття Козерогів. Потрібно пам’ятати про роботу закону тяжіння — чим сильніше ви вірите, тим краще. Ідеальний день для домашніх справ. Можна зайнятися будь-чим, починаючи прибиранням і закінчуючи ремонтом. Вам знадобиться гнучкий підхід до планів та рішень.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Найголовніша порада для Водоліїв – будьте простіше. Життєлюбність та доброта допоможуть справити найкраще враження на оточуючих. Це ідеальний день для усамітнення та монотонної роботи. Зірки та планети рекомендують більше рухатися та влаштовувати собі легкі прогулянки.

Риби (20 лютого — 20 березня)

На роботі Риби можуть зайнятися старими проєктами, а в особистому житті — повернутися до минулих стосунків. Все складеться вдало, якщо перебувати в спокійному настрої, не допускати метушні, не проявляти поспіху у справах і не робити минулих помилок.