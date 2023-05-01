Гороскоп на 2 травня: на когось чекає незапланований дохід, а на когось приємні посиденьки з друзями

Не відмовляйтеся від зустрічей чи нових знайомств.

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2 травня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День сприятливий та насичений важливими подіями. Можливо ви познайомитеся з новими людьми, а також зміцніть зв’язки, що вже є. Для досягнення цілей треба виявляти рішучість і завзятість у відстоюванні своєї точки зору чи досягненні результатів.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Вдалий день, коли багато що вирішуватиметься на вашу користь і майже без вашого втручання. Нові перспективи відкриються Тельцям 2 травня, деякі з яких будуть несподіваними, але досить вигідними. Не відкладайте справи і не лінуйтеся: можна багато чого досягти. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Складені плани та цікаві задуми чекають на свою реалізацію, проте не варто поспішати. Слухайте внутрішній голос та аналізуйте свої відчуття: можливо, варто відкласти початок їх здійснення. Зірки радять не витрачати гроші на дорогі покупки, краще перенести їх на другий день.

Рак (22 червня — 22 липня)

Перед вами стоятимуть численні завдання та важливо вибрати з них пріоритетні. Поради родичів не будуть зайвими. Не варто використовувати стандартні методи: у нових ситуаціях шукайте нові способи дії. Друга половина дня буде спокійнішою. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Зміни чи певні нововведення можуть увійти до життя Львова цього дня. Вам хочеться багато чого змінити, і це слушний час, щоб почати виконувати своє бажання. Пропозиції, зроблені вам 2 травня, можуть бути дуже вигідними, проте розгляньте всі ризики їх прийняття.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цього дня вам не доведеться докладати багато зусиль для досягнення бажаного. Успіх буде на вашому боці, тільки потрібно швидко реагувати в складних ситуаціях і бути відкритими для нових пропозицій або зустрічей. Невимушеність та легкість у спілкуванні допоможуть Дівам завести потрібні знайомства.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Плідний та насичений день очікує Терезів 2 травня. Потрібно вирішити багато проблем і ретельне планування вам у цьому допоможе. Не відволікайтеся на дрібниці та порожні розмови, пам’ятайте про свої минулі помилки. Близькі люди, з якими ви довго не бачилися, нагадають про себе.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Деяка розслабленість і лінивий настрій не повинні завадити Терезам провести плідний і активний день. Якщо щось не виходило раніше, то ви можете успішно завершити розпочату або відкладену справу. Очікуються добрі звістки. Зустріч із друзями додасть вам позитивних емоцій.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

У першій половині дня доведеться змінювати плани і підлаштовуватися під обставини, що змінилися. Справ виявиться більше, ніж ви розраховували, але успіх буде на вашому боці. Стрільці можуть завершити давню справу, яку довго відкладали. Увечері очікується весела зустріч із приятелями.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Не чекайте, що все вирішиться саме, проявляйте ініціативу, ловіть успіх за хвіст. Можливо, ви досягнете результатів не з першої спроби, але докладені зусилля не пропадуть задарма. Завдяки завзятості та рішучості, Козероги вийдуть переможцями з будь-якої складної ситуації. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Ви багато хочете реалізувати, але для ваших ідей поки не настав відповідний час. Потрібно ретельно підготуватись до нового проєкту, оцінити свої можливості, перш ніж братися за складну та відповідальну справу. Це саме стосується навчання або освіти. У особистих відносинах панує гармонія.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Перша половина дня складеться не зовсім так, як ви замислювалися. Можливі невдачі чи невеликі розчарування, зміни планів. Доведеться виявити терпіння та наполегливість, щоб виповнилося все, що намічено на 2 травня. Несподіваний дохід підніме настрій.