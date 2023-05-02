Гороскоп на 3 травня: у когось гарний день для зрушень у кар’єрі, а на когось чекають довгоочікувані зміни в житті

Можна трохи розслабитися та зайнятися своїми поточними щоденними справами

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 3 травня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього середовища.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Будьте активнішими, сміливо висловлюйте своє ставлення, проявляйте ініціативу у справах, тоді всі ваші починання матимуть успіх та заслужену похвалу. Не варто лінуватися чи відкладати заплановане на потім. Дрібниці будуть важливими: звертайте на них увагу. Вечір краще провести у спокійній обстановці.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ініціативи, які продемонструють Тельці у справах 3 травня, можуть помітити впливові люди. Вам знадобиться підтримка та поради авторитетних колег, так що намагайтеся бути на увазі і виявляти свої найкращі ділові якості. Знайомства будуть цікавими та перспективними. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Постарайтеся в першій половині дня завершити заплановані справи або зустрічі, оскільки по обіді вам доведеться займатися новим важливим проєктом, на який ви давно чекали. Також можливе отримання несподіваних повідомлень. Старі проблеми чи питання ввечері нагадають про себе, чи доведеться ними займатися.

Рак (22 червня — 22 липня)

На вас чекає складний і напружений день. Обставини можуть змінюватися не на вашу користь, і доведеться докладати більше зусиль для того, щоб досягти результатів. Намагайтеся думати позитивно, шукати у тому, що відбувається, позитивні та вигідні моменти. Виділяйте час для перерв та відпочинку. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цього дня важливо знайти баланс та уникати надмірностей у будь-якій сфері. Це стосується їжі, розваг і роботи: у всьому треба дотримуватися міри. Нестриманість чи надмірна старанність 3 травня можуть погано позначитися на здоров’ї та порушити усі ваші плани. Також Львів очікують на довгоочікувані зміни в житті.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Потрібно дистанціюватися від усіх нервових потрясінь чи подій, які можуть вивести з рівноваги. Проведіть день якомога розслабленіше і спокійніше, більше спілкуйтеся з приємними людьми, намагайтеся думати позитивно. Не приймайте важливих рішень, перенесіть на інший день.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Прискорювати події та намагатися бути попереду всіх — не найкраща ідея. Терези можуть постраждати від своїх власних помилок і недоліків, які були поспіхом допущені. Однак це добрий день для зрушень у кар’єрі або пошуку своїх нових однодумців.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Напруга останніх днів може дати себе знати і вам не уникнути нервового зриву. По можливості дистанціюйтеся від складних питань, намагайтеся більше відпочивати та не вступайте у непотрібні суперечки. Позитивно вдумливі люди піднімуть ваш настрій. Займіться спортом, зміцніть імунітет.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Ваша пристрасність та натиск у справах можуть принести більше проблем, ніж користі. Треба постаратися контролювати свої емоції, не сприймати близько до серця невдачі чи неприємні ситуації. Будьте коректними з начальством, і також проявляйте більше такту у спілкуванні з коханою людиною.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Плідний та активний день. Козероги можуть встигнути багато закінчити, навіть якщо якась справа не викликає в них ентузіазму. Намагайтеся уникати ризикованих угод або покупок, а також будьте обережнішими з фінансами. Старі друзі нагадають про себе; проведіть вечір разом. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Успіх супроводжуватиме Водоліїв у всіх справах. Скористайтеся цим шансом і займіться насамперед складними чи неприємними справами, які постійно відкладаються. Також це слушний час для примирення або з’ясування стосунків з дорогими для вас людьми.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Ви почуватиметеся більш комфортно та вільно, може з’явитися легкість у відчуттях. Проте є шанс образити когось необережним словом чи вчинком. Слідкуйте за тим, що відбувається, обставини вимагатимуть від вас психологічної гнучкості та акторської майстерності.