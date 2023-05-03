Гороскоп на 4 травня: на когось чекає успіх у роботі, а на когось — розслаблювальний день

Реально дивіться на свої можливості і не починайте того, що вам поки що не під силу.

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 травня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Розподіліть час так, щоб розв'язати основні питання на роботі та вдома. Якщо ви упустите щось важливе, то потім доведеться вирішувати значно більші проблеми. Овнам не варто сподіватися, що все вирішиться само собою. Подумайте над своїми бажаннями та про те, що заважає їм здійснитися.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Можна спробувати позбавитися того, що тягне вас назад і не дає спокійно жити. Можливо зараз ви не розв'яжете проблему повністю, але зробити кілька кроків у цьому напрямі безперечно варто. Справи, в яких від вас потрібна підвищена увага та концентрація, краще відкласти. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Зірки радять Близнюкам 4 травня більше слухати співрозмовників і не намагайтеся перечити всім. Ви швидше досягнете бажаного, якщо виявите м’якість і такт у дискусіях. У справах намагайтеся звертати увагу на фінансову складову. Інтуїція даватиме вам вірні підказки.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сприятливий та вдалий день. Вам вдається швидко вирішити навіть складні питання із вигодою для себе. Зустрічі та переговори приносять саме ті результати, на які ви розраховували і начальство вами достатньо. Покупки краще відкласти другого дня: Раки не будуть задоволені придбаними речами. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Обмежте спілкування з навколишніми, не вихваляйтеся і не відверті: ви можете ненароком розкрити чиюсь таємницю або образити співрозмовника їдким зауваженням. Спорів чи дискусій також краще уникати. Краще подумайте про своє самопочуття, погуляйте, займіться легкою фізичною роботою.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Якщо є можливість, 4 травня приділіть більше часу собі та своїм потребам. Знайдіть заняття, яке підніме настрій та принесе радісні емоції. Можна зайнятися своїм коханим хобі чи сходити на масаж. Прибирання квартири допоможе емоційно розслабитися та викинути з голови похмурі думки.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Плідний та активний день, коли ви можете довго та старанно працювати і вирішити багато важливих питань. Не звертайте уваги на прикрі дрібниці, які можуть зіпсувати вам настрій. Обмежте порожні розмови та безглузді заняття: так ви встигнете зробити набагато більше.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Якщо ви оптимістично дивитеся на труднощі цього дня, то ніщо не зможе зіпсувати вам настрій і збити з наміченого шляху. Іноді події виводитимуть вас із себе, але не варто давати волю емоціям. Виділіть час на особисті справи: це дозволить відновити душевний спокій.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Приготуйтеся до того, що деякі ваші співрозмовники виявлятимуть егоїзм і навіть не слухатимуть ваших слів. Не варто давити на них або починати сварку: краще припинити всі пояснення і не псувати настрій. Конструктивні ділові переговори пройдуть успішніше, відносини з колегами покращаться.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Якщо у вас є відкладені складні чи неприємні справи, то 4 травня саме час їх закінчити. Бойовий настрій та високий рівень енергії допоможуть Козерогам упоратися з будь-яким важким завданням. Вибирайте нестандартні методи у роботі: у цей день це успішніший шлях до успіху. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Ваша винахідливість у роботі та креативний підхід вразять начальство та колег. Також оптимізм та лідерські якості Водоліїв сприятимуть їхньому просуванню в кар’єрі. Проте надто яскраві емоції можуть перешкодити у переговорах чи ділових дискусіях. Налаштовуйтесь на позитив, шукайте нових друзів.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Ви матимете шанс просунутися у розв'язанні питання, яке давно вас займає. Можливо, ви хочете щось отримати або досягти якогось важливого результату. Виявляйте наполегливість, не відступайте від своєї мети, і все вийде. Зірки радять не посвячувати сторонніх своїх справ чи планів.