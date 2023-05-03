Названо чотири знаки Зодіаку, на які особливо вплине травневе місячне затемнення

Напружений період у зв’язку з фазою Місяця очікує на Тельця, Лева, Скорпіона та Водолія

Наближається перше місячне затемнення 2023 року, яке випадає на п’ятницю 5 травня. Астрологи впевнені, що ця подія особливо вплине на четвірку представників зодіакального кола. У їхньому житті настане напружений період, але він може принести необхідний розвиток.

Гороскоп на місячне затемнення у травні-2023 говорить про те, що найбільше його відчують чотири знаки Зодіаку – Телець, Лев, Скорпіон та Водолій. Про це пише elitedaily.com.

Телець

Затемнення знаменує напружений період для романтичних відносин. Настав момент прибрати зі свого життя будь-які страхи, які заважають знайти споріднену душу. Не виключено, що ви розлучитеся зі своїм партнером, якщо зрозумієте, що не можете йому довіряти. Не бійтеся втратити людей, які тільки змушували вас відчувати тривогу та невпевненість. Гороскоп для Тельця на сьогодні розміщено на сайті.

Лев

У центрі уваги опиняться теми дому та внутрішнього світу. Настав час залишити в минулому занепокоєння про ваше місце проживання або якусь життєву ситуацію, пов’язану з сім’єю і родичами. Можливо, ви зможете з’ясувати стосунки з кимось із близьких, що давно час було зробити. Також є шанс зважитися на переїзд, про який ви таємно мріяли. Гороскоп для Лева на сьогодні читайте на сайті.

Скорпіон

Ви зможете пізнати своє справжнє "Я". Настав час перестати ховатися і жити вантажами з минулого, затемнення дасть шанс відсікти все непотрібне і стати найкращою версією себе. Це не означає, що ви повинні забути минуле, але натомість постарайтеся не давати йому визначати ваше майбутнє. Ви заслуговуєте на спокій, а для цього потрібно позбутися страхів і занепокоєнь, які ви приховували в собі. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Водолій

Затемнення закликає відпустити стримувані емоції та почуття, які стосуються вашої кар’єри. У професійній сфері все може змінитися, проте дайте закритися старим главам, щоб впустити нове у своє життя. Не за горами чудові можливості для вашої роботи. Гороскоп для Водолія на сьогодні знайдете на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав про особливості весняного коридору затемнень з астрологічної точки зору. На переконання астрологів, цей час має потужну енергію і впливає на людей.