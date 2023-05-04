Гороскоп на 5 травня: у роботі врятує нестандартне мислення, а у коханні – більше активності

Варто бути зібраними та відповідально підходити до вирішення робочих завдань

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 травня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Активні теми в Овнів 5 травня – кохання та стосунки. Відмінно працює у цей день інтуїція: якщо відбудеться зустріч із людиною, яка призначена долею, буде складно помилитися у виборі. Намагайтеся не зважати на токсичних людей.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям цієї п’ятниці варто нести більше позитиву в цей світ. Творіть добро, надавайте підтримку близьким та друзям. Не виключено, що у вас з’являться нові життєві цілі. Вечір принесе яскраві події, відкривши дорогу у щасливе майбутнє.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам потрібно побоюватися лінощів і прокрастинації. 5 травня вам необхідно діяти рішуче та різко. Не можна відкладати на потім важливі справи. На любовній ниві можна сміливо проявляти більше ініціативи. Цього дня важливо прагнути змін до сьогодення та майбутнього. Додамо, що Близнюки майстерно використовують маніпуляцію, щоб досягти свого.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам варто цієї п’ятниці обережно приймати важливі рішення. Не змінюйте плани в останню секунду і без фанатизму рухайтеся вперед кар’єрними сходами. У такі дні зірки та планети допомагають нам змінюватися зсередини, боротися зі своєю невпевненістю.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам слід 5 травня оптимізувати свою працю. Беріться спочатку за складні справи, коли у вас найвищий рівень продуктивності. Нічні світила виступають "за" запас терпіння, оскільки можуть відбуватися непередбачувані речі. Вони зроблять вас лише сильнішими. До речі, Леви займають впевнену позицію у топ-3 найбільш самозакоханих знаків Зодіаку.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Астрологи рекомендують Дівам бути гранично зібраними та відповідально підходити до вирішення робочих завдань цієї п’ятниці. Можна розпочати реалізації давніх задумів на роботі та в особистих справах. 5 травня ваша харизма та чарівність зростуть завдяки положенню нічних світил.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терези можуть у цей день не впадати в крайнощі, присвячуючи себе повністю справам і роботі, або байдикувати з самого ранку. Важлива "золота середина". Це допоможе боротися з купою поганих думок. Готовність вислухати чужу думку обернеться швидким примиренням з оточуючими.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіони можуть успішно активізуватися у діловій сфері та сфері спілкування, тому цієї п’ятниці не варто проводити на самоті. Потрібно більше взаємодіяти з колегами та партнерами, відвідувати близьких людей та дзвонити друзям. Увечері корисно зайнятися домашніми справами. Зазначимо, що Скорпіони дуже жорстокі у конкуренції.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

У конфліктних ситуаціях Стрільці повинні зберігати незворушність. Також 5 травня потрібно уникати надмірностей, не перевтомлюватись, не переїдати, не зловживати спортом. У роботі та в коханні корисною буде креативність, нестандартне мислення.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи рекомендують Козерогам проявляти цієї п’ятниці більше активності. Очікуючи вдалого збігу обставин, ви просто згаєте час — проблеми в особистому житті не вирішаться самі собою. Цей день подарує кілька шансів проявити себе.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Астрологи радять Водоліям виконувати ту роботу, яка дається легко. Краще оцінити свої сили та можливості, а не братися за надмірні висоти: перевтома може призвести до погіршення самопочуття. Бажано подивитися на амбіції критичнішим поглядом.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Астрологи рекомендують Рибам розділити своє приватне життя та кар’єру. Щоб досягти успіху в кар’єрі, важливо випромінювати впевненість і не розповідати про свої труднощі. Варто наперед запланувати активні справи на добу. Прагнучи встигнути все, не забувайте про власні інтереси.