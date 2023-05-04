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Можете видихати: названо три знаки Зодіаку, яким травневе затемнення принесе умиротворення

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Трійці знаків Місяць дарує відпочинок та релакс Новина оновлена 04 травня 2023, 20:02
Трійці знаків Місяць дарує відпочинок та релакс. Фото Freepik

Овна, Рака і Стрільця найменш торкнулося місячне затемнення 5 травня

У п’ятницю, 5 травня 2023 року, відбудеться місячне затемнення. В астрології вважається, що це явище особливо впливає на всі знаки Зодіаку, проте троє з них цього разу можуть розслабитися.

За словами астрологів, найменше місячне затемнення 5 травня вплине на три знаки Зодіаку – Овна, Рака та Стрільця. Про це йдеться в їхніх гороскопах, пише Bustle.

Овен

Не бійтеся дати пораду та втіху іншим у період травневого затемнення. Ви можете допомогти друзям або сім’ї впоратися з їх різкими змінами або підтримати когось, хто переживає важкі часи. Емоційна складність, яка чекає багатьох у це затемнення, вам не загрожує. Гороскоп для Овна на сьогодні читайте на сайті.

Рак

Настав час розслабитися. Це затемнення допоможе вам розставити пріоритети в розвагах і позбавитися обмежень, які заважають вам насолоджуватися захопленнями. Ви зможете насолоджуватися життям, проявити креативність, поринути у романтику й творчість. Гороскоп для Рака на сьогодні знайдете на сайті.

Стрілець

Замість хаосу травневе затемнення дасть шанс піти у безпечне місце та зміцнити своє духовне здоров’я. Не виключено, що ви зрозумієте, що заважає досягати ваших духовних цілей. Подбайте про себе. Можна зайнятися медитаціями або висловитися у щоденнику. Гороскоп для Стрільця на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, на які знаки Зодіаку місячне затемнення 5 травня вплине найбільше. Можливі фінансові труднощі чи розрив відносин.

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#Знаки зодіаку #Місячне затемнення