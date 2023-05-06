Хто вб’є путіна: відомий астролог приголомшив своїм прогнозом

Президент країни-агресорки може загинути від рук свого близького соратника

Відомий український астролог Влад Росс розповів, хто може зрадити і вбити президента росії володимира путіна. Фахівець назвав прізвище.

В інтерв’ю tsn.ua Влад Росс заявив, що кривавий російський диктатор може загинути від рук свого близького соратника Сергія Чемезова, яхту якого заарештували в Іспанії минулого року. За словами астролога, ватажок ПВК "Вагнер" євген пригожин хоче захопити владу у кремлі військовим шляхом, але якщо йому не вдасться, то ліквідувати путіна може його близьке оточення.

"пригожин має шанси 50/50. Але проти нього борються інші соратники путіна. Є Мішустін, є мер Москви Собянін, а їм також допомагатимуть такі впливові люди, як Патрушев, і звичайно ж давній друг і соратник Путіна по Німеччині – Сергій Чемезов. Чемезов – саме та людина, яка може вбити путіна", – сказав Влад Росс.

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