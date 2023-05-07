Будьте готові до труднощів: названо три знаки Зодіаку з непростими гороскопами на травень

Останній місяць весни складається не найкращим чином для Рака, Скорпіона та Козерога

Деяким знакам Зодіаку у травні зірки обіцяють період відпочинку та релаксу, іншим же зодіакальним представникам доведеться зіткнутися із проблемами. Труднощі можливі як у фінансовій сфері життя, так і в любовних справах.

Гороскоп на травень-2023 говорить про те, що складнощі чекають на трійку знаків Зодіаку — Рака, Скорпіона та Козерога. Про це пише yourtango.com.

Рак

Ви проявлятимете впертість і дещо по-дитячому бунтуватимете, коли зіткнетеся з проблемами. Оточення дратуватиме ваша поведінка, через що не виключені конфлікти. Краще не чинити опір цього місяця змінам, інакше ви нівелюєте шанс на подальше зростання, зате додаєте у своє життя тупикових ситуацій. Користуйтеся знаннями та працюйте над собою. Гороскоп для Рака на сьогодні знайдете на сайті.

Скорпіон

У травні ви будете смикати старі рани, ваша самооцінка може піти вниз, а почуття провини захлисне вас. Швидше за все, цього місяця буде багато почуттів пригніченості та несправедливості щодо вас. Однак через ваше скиглення ви можете втратити можливості для розвитку, подумайте над цим. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні читайте на сайті.

Козеріг

В особистому житті не все буде гладко, особливо важко ви справлятиметеся з труднощами на тлі безтурботності та щастя інших. Але якщо ви зробите зусилля, вдасться знайти необхідну увагу. Наберіться сміливості та слухайте своє серце. Гороскоп для Козерога на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку у травні пощастить у коханні. На цих людей очікує море романтики та новий статус стосунків.