Гороскоп на 9 травня: на когось чекає просування в кар’єрі, а на когось отримає вигідні та цікаві пропозиції

Вдалий день, щоб скоригувати свій бюджет, знайти ефективні способи економії.

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 травня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Плідний та активний день, коли ви можете довго та старанно працювати і вирішити багато важливих питань. Не звертайте уваги на прикрі дрібниці, які можуть зіпсувати вам настрій. Обмежте порожні розмови та безглузді заняття: так ви встигнете зробити набагато більше.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Якщо ви оптимістично дивитеся на труднощі цього дня, то ніщо не зможе зіпсувати вам настрій і збити з наміченого шляху. Іноді події виводитимуть вас із себе, але не варто давати волю емоціям. Виділіть час на особисті справи: це дозволить відновити душевний спокій. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Якщо у вас є відкладені складні чи неприємні справи, то 9 травня саме час їх закінчити. Бойовий настрій та високий рівень енергії допоможуть Близнюкам впоратися з будь-яким важким завданням. Вибирайте нестандартні методи у роботі: у цей день це успішніший шлях до успіху.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ваша винахідливість у роботі та креативний підхід вразять начальство та колег. Також оптимізм та лідерські якості Раків сприятимуть їхньому просуванню в кар’єрі. Проте надто яскраві емоції можуть перешкодити у переговорах чи ділових дискусіях. Налаштовуйтесь на позитив, шукайте нових друзів. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Ви матимете шанс просунутися у розв'язанні питання, яке давно вас займає. Можливо, ви хочете щось отримати або досягти якогось важливого результату. Виявляйте наполегливість, не відступайте від своєї мети, і все вийде. Зірки радять не посвячувати сторонніх своїх справ чи планів.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Виявляйте свої найкращі ділові якості, будьте зацікавлені в тому, чим ви займаєтеся, тоді вам буде легко досягти успіху. 9 травня Дівам доведеться зробити непростий вибір і, можливо, чимось пожертвувати заради головної мети. Прораховуйте наслідки своїх рішень чи вчинків.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Намагайтеся делегувати деякі свої обов’язки колегам або помічникам. Також не зайвим буде попросити про допомогу, якщо справ буде забагато. Робота в колективі підніме вашу працездатність та додасть бадьорості. Корисно ділитися своїми планами з навколишніми.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Попередні проблеми або відкладені справи можуть успішно вирішитися. Але зірки не радять починати щось нове чи важливе. Корисно відвідати ділові зустрічі або заходи, де ви можете проявити себе, продемонструвати навколишнім свої професійні навички та свій шарм.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Успіх буде на вашому боці, тому вам будуть вдаватися найскладніші та заплутаніші справи. Енергія у Стрільців 9 травня також на високому рівні, так що ставте собі найвищі цілі та досягайте вагомих результатів. Ваші фінанси потребують більш дбайливого ставлення.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Не розпорошуйте свою енергію на дрібні справи, що раптово виникають. Виберіть кілька найважливіших або найвигідніших завдань і зосередьтеся тільки на них. Навряд чи вистачить енергії на все, що вам хотілося б зробити. Корисно розповідати про свої плани чи ідеї впливовим людям. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Є шанс просунутися по службі або отримати підвищення, тому не соромтеся говорити з керівництвом про свої цілі, виявіть свої найкращі лідерські якості. Спілкування цього дня буде корисним для Водоліїв: можуть надійти дуже вигідні та цікаві пропозиції.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Добре провести цей день у галасливому суспільстві, де багато ваших однодумців чи людей, які можуть надихати. Вам пощастить знайти нових союзників, а також завести цікаве романтичне знайомство. Виділіть час на прибирання або наведення ладу в будинку: цим ви залучите в життя зміни.