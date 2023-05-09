Гороскоп на 10 травня: гарний день для нових знайомств та приємних подій

Рішення 10 травня треба приймати швидко, не гаючи часу на роздуми.

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 травня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього середовища.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День підходить для планування справ на місяць уперед. Якщо ви раціонально витрачати свій час і сили, то швидко просунетеся в роботі. Розберіться у своїх почуттях, стосунках та робочому графіку: у вашому житті накопичилося багато речей, які не дають розвиватися та рухатися вперед.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Виявляйте співчуття до навколишніх, допомагайте знайомим та товаришам по службі. Рідні люди також потребують вашої підтримки. Не відмовляйтеся від нових знайомств чи відвідування тематичних зустрічей. Є шанс отримати вигідну та перспективну пропозицію. Вечір проведіть із сім’єю. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Не вірте всьому, що вам будуть говорити, особливо це стосується малознайомих людей. Близнюкам треба менше спілкуватися з тими, хто не дає прямої відповіді, а йде убік чи обманює. Краще вибрати ті справи, які вам добре знайомі, і немає ризику зробити серйозну помилку.

Рак (22 червня — 22 липня)

Зірки категорично не радять Ракам ризикувати чи брати участь у ненадійних угодах. Будь-яке ваше рішення чи вибір має бути ретельно продуманий. Відкладіть розв'язання фінансових питань. До вечора ситуація покращає і можливі несподівані приємні події та сюрпризи. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

День несприятливий та напружений. Намагайтеся зменшити свою активність та зайняти спостережну позицію. Не спілкуйтеся з малознайомими людьми та уникайте будь-яких конфліктів протягом дня. В особистому житті є шанс покращити стосунки і навіть поговорити про новий етап спільного життя.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Будьте готові до несподіванок із самого ранку: проблеми та затримки можуть виникати на порожньому місці. Ваш енергетичний запас на низькому рівні, тому не варто 10 травня розпочинати нові справи: ви можете втратити до них інтерес дуже швидко. Дівам варто завершити те, що було відкладено раніше.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Ви будете в центрі уваги: багато хто домагатиметься вашої уваги або проситиме допомоги та підтримки. Не відмовляйте тим, хто звертається до вас, незабаром вони відплатять вам добром. Слідкуйте за новинами та інформацією, що надходить, вона вам знадобиться, також ви отримаєте відповідь на важливе питання.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

На дрібниці не варто звертати увагу, дивіться на суть події, головне. Займіться тими справами, на які ніколи не вистачає часу, завершіть розпочаті проєкти. Зірки не радять розпочинати важливі проєкти цього дня. Також Скорпіонам добре зайнятися своїм здоров’ям.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Люди, які мають авторитет та вагу у своїй професії, можуть підказати вам цікаву ідею або надихнути на важливий крок. Не беріться за складні справи, якщо не впевнені, що зможете довести це до кінця. Стрільці можуть отримати відповіді на актуальні для них питання та дізнатися правду.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Особливу увагу 10 травня потрібно приділити самопочуттю та здоров’ю. Прислухайтеся до себе, не допускайте розвитку захворювання. Це ж стосується здоров’я ваших близьких. Намагайтеся більше спілкуватись, знайомитися з новими людьми. Можна погодитись на ризиковану пропозицію, але з обережністю. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Ваша енергія буде на високому рівні і багато дасться легко та швидко. Можливо вам захочеться вийти за рамки своєї звичайної поведінки і досягти результатів більш креативним способом. Якщо всі старі проєкти завершені та підписані, можна розпочинати нову велику справу.

Риби (20 лютого — 20 березня)

У змінах, що відбуваються у вашому житті, слід шукати нові можливості і позитивні моменти. Можливо, не все йде так, як ви задумували, але у ваших силах підлаштуватися та повернути ситуацію на свою користь. Новини, які Риби дізнаються 10 травня, вплинуть на їхній настрій.