Гороскоп на 11 травня: на когось чекають несподівані фінансові надходження, а на когось — масштабні проєкти

Залишіть свою зону комфорту — зараз саме час зробити те, що ви завжди боялися спробувати

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 травня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цього дня не варто звертатися до державних органів чи взаємодіяти з офіційними організаціями. Краще приділити більше часу особистим справам, спілкуванню з близькими та друзями. Нові знайомства можуть бути цікавими і стануть вам у пригоді в майбутньому.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Гарний час, щоб зайнятися собою, своїм зовнішнім виглядом чи профілактикою здоров’я. Можна відвідати косметичний салон, зробити масаж чи змінити зачіску. При поводженні з гострими предметами будьте обережні. Намагайтеся запам’ятати свій сон: він може виявитися промовистим. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Рішення, прийняті цього дня, ще довго впливатимуть на ваше життя та роботу. Будьте наполегливими і наполегливими, відстоюйте свої погляди або переконання. Однак якщо ви відчуваєте, що треба поступитися опоненту, не бійтеся визнати його правоту. Упертість і завзятість це не те саме.

Рак (22 червня — 22 липня)

День добре присвятити заняттям, які вам справді цікаві. Можна спробувати освоїти нове хобі, відвідати якийсь тематичний майстер-клас. Не намагайтеся тиснути на співрозмовника, якщо він з вами не згоден, будьте тактовними та терплячими з навколишніми. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Високий рівень енергії супроводжуватиме Львів цілий день. Вам захочеться діяти, реалізовувати свої ідеї. Але, можливо, ви відчуєте, що зараз ресурсів для цього недостатньо. Також не всі ваші близькі підтримуватимуть ці ідеї. Дійте обачно, без поспіху.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Не варто вести відверті розмови або торкатися особистих тем з навколишніми. Декому це може не сподобатися. Виявляйте стриманість, дозвольте вашому співрозмовнику мати свою думку. Вміння слухати Дівам 11 травня стане в пригоді. Намагайтеся провести день у компанії однодумців.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Якщо ви прислухатиметеся до думки інших людей і поважатимете їх вирішення, успіх у ваших починаннях забезпечений. Зірки радять 11 травня не прагнути мати рацію у всьому: дивіться на речі реалістично та не бійтеся визнати свої помилки. Дійте послідовно, просувайтеся до мети крок за кроком

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Будьте обережні з новими знайомими, не довіряйте їм особисту або конфіденційну інформацію. 11 травня бажання досягти успіху за будь-яку ціну може принести Скорпіонам багато проблем. Неформальне спілкування буде корисним та допоможе просунутися у професійній сфері.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Не варто розпочинати нову справу чи погоджуватися на ділову пропозицію: час для цього ще не настав. Також початок нових стосунків чи любовного роману 11 травня буде невдалим: можливий обман, розчарування чи невдалі обставини. Приділіть більше часу своїм потребам.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Пріоритет слід віддати особистим стосункам та приділити їм більше часу. Дайте своєму партнеру більше особистої свободи; ваші почуття від цього тільки зміцняться. День підходить для духовного розвитку чи медитації. Якщо ви самотні, то можете зустріти когось особливого зі схожими інтересами. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сприятливий день для творчих людей: письменників, дослідників, журналістів чи вчених. Робота краще сперечатися у команді однодумців. Якщо вам потрібно звернутися до якоїсь громадської організації, зробіть це за допомогою посередників. Можна подумати про масштабні проєкти.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Можливі несподівані фінансові надходження, одержання страховки, спадщини, дивідендів. Якщо ви планували велике придбання, то це слушний час. Самопочуття покращуватиметься протягом дня і рівень енергії підвищиться. Очікується розвиток у професійній сфері.