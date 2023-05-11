Гороскоп на 12 травня: гарний день для нових знайомств, відпочинку та спілкування

День наповнений несподіваними подіями та мінливими обставинами

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 травня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День підходить для відпочинку та відновлення сил. Забудьте на якийсь час про робочі проблеми, займіться здоров’ям. Слід мінімізувати спілкування з неприємними чи агресивними людьми. Більше часу приділіть сім’ї та близьким друзям. Це допоможе заповнити енергію та підготуватися до нових справ.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Спілкування з людьми 12 травня дається Тельцям легко та може бути корисним. Шляхом переговорів ви можете швидко досягти бажаного або переконати співрозмовника прийняти вашу сторону. Не відмовляйте допомоги незнайомцям: можливо, скоро вам самим знадобиться їх підтримка. Справи вирішуються успішно. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День підходить для виправлення старих помилок чи повернення до минулих незавершених справ. Деякі ситуації або навколишні вас люди 12 травня сприйматимуться у рожевому світлі, тому не приймайте одразу важливих рішень, візьміть час на обмірковування.

Рак (22 червня — 22 липня)

Вдалий день, коли Раки можуть скористатися новими можливостями або вигідною ситуацією. Творчо підходить до розв'язання питань, це допоможе знайти оптимальне рішення та отримати потрібні результати. Вечір проведіть спокійно, відновіть сили та відпочиньте. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Виділіть час для розв'язання фінансових питань. Також складні чи неприємні справи 12 травня можна успішно закінчити. Краще не розпочинати серйозних розмов із рідними: навряд чи Левам буде легко знайти компромісне рішення. Обговорюйте нейтральні теми, зберігайте спокій.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Зірки радять Дівам 12 травня більше спілкуватись, зустрічати нових цікавих людей. Деякі з них незабаром стануть добрими приятелями та однодумцями. Виявіть креатив у розв'язанні щоденних рутинних питань: так ви приємно здивуєте близьких і швидко впораєтеся із завданням.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Щоб не зіпсувати важливі для вас стосунки та реалістично оцінювати ситуацію, намагайтеся тримати свої емоції під контролем. Якщо вас чекає командна робота, ретельно обирайте помічників: люди, які підвели вас у минулому, можуть зробити це знову. Відкладіть дорогі покупки на другий день.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День підходить для виконання складних чи трудомістких завдань. Енергія у Скорпіонів буде на високому рівні і їм легко дадуться багато справ. Спілкування допоможе зміцнити старі зв’язки та встановити нові. Звертайте увагу на інтонацію та емоції співрозмовників, щоб зрозуміти їх справжні мотиви.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День пройде здебільшого спокійно та позитивно. Дещо підвищений емоційний фон, а значить, вам треба контролювати свої слова та виявляти витримку. Якщо доведеться щось вирішувати, не поспішайте, зважте всі плюси та мінуси. Виберіть справи, які дійсно приносять задоволення.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Багато подій станеться випадково, без вашої участі чи бажання. Це буде мати різноспрямовані тенденції, тому не робіть нічого, про що довелося б пізніше пошкодувати. Можливі вигідні пропозиції, які через деякий час принесуть Козерогам добрий дохід. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День підходить для примирення та відновлення поганих стосунків. Водолії можуть зрозуміти точку зору іншої людини та знайти компромісне рішення. Спілкуйтесь більше, говоріть на різні теми: 12 травня будь-яка суперечка чи дискусія закінчаться на вашу користь. В особистих відносинах все чудово.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Вам вдасться справити приємне враження навіть на критично налаштованих людей і привернути до себе співрозмовника. Тому зірки рекомендують Рибам більше знайомитися, спілкуватися та брати участь у дискусіях. Домашні клопоти викликають у вас нудьгу: попросіть близьких допомогти або відкладіть ці справи.