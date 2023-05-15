Протилежності притягуються: які кардинально різні знаки Зодіаку будують гармонійні стосунки

Деякі люди створюють чудові пари, хоча дуже відрізняються характером

Деякі знаки Зодіаку приваблюють один одного, хоча мають кардинально різні характери, захоплення, звички. Недаремно кажуть, що протилежності притягуються. Більше того, такі особи мають непогані шанси створити успішний союз.

Якщо говорити про сумісність знаків Зодіаку за гороскопом, то астрологи виділяють шість пар протилежностей, яких тягне один до одного. Про це йдеться у їхніх гороскопах, пише yourtango.com.

Овен і Терези

Відмінності роблять із цієї двійки знаків чудову пару. Обидва можуть бути впертими у суперечках, але піддаються чарам один одного. Їхні стихії – вогонь і повітря – в об’єднанні здатні дати потужну енергію та яскраві емоції. Овен вчить Терезів відпочинку й розслабленню без почуття провини, а ті, у свою чергу, додають у поведінку партнера усвідомленості.

Телець та Скорпіон

Неймовірно пристрасні та чуттєві особистості, що робить їхнє партнерство казковим, особливо сумісні в спальні. Обидва знаки досягають успіху. Якості, яких не вистачає кожному з вас, — це саме те, що має інший знак, що робить ваші протилежності такими гармонійними в парі.

Близнюки та Стрілець

Ці двоє стають відмінними друзями, нерідко дружба переростає у міцне почуття та виняткове порозуміння. Близнюки іноді можуть хитрувати, коли Стрілець завжди виступає за правду. Але якщо є бажання, всі розбіжності легко подолати.

Рак і Козеріг

Сім’я та любов однаково важливі для них. Рак, швидше за все, буде екстравертом із більш зайнятим громадським життям, тоді як Козеріг, як правило, більш замкнутий і домосід. Але ці протилежності мають схожі погляди на сім’ю, що дозволяє будувати щасливі відносини.

Лев і Водолій

Лев любить брати на себе відповідальність і командувати, але їм також потрібне почуття порядку. Водолій не прагне контролю, готовий піддаватися божевіллю і плисти за течією. Але якщо Лев приймає Водолія таким, яким він є насправді, ця пара має шанси на райдужне майбутнє. Водолій допомагає Леву менше турбуватися про те, що подумає про нього оточення.

Діва й Риби

Стримана Діва та ходяче торнадо Рак легко захоплюються один одним. Завдяки взаємодопомозі вони борються зі своїми страхами й долають труднощі. Риби, як правило, більше пливуть за течією життя, тоді як Діва намагається залишатися якомога приземленішою і вдумливішою. Якщо вони навчаться бачити в один одному найкраще, то зможуть залишатися разом довго і радісно.

Раніше "Телеграф" писав, що астрологи назвали ідеальних дружин за знаком Зодіаку. Із цими жінками є всі шанси збудувати гармонійну родину.