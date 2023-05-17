Гороскоп на 18 травня: на когось чекає просування в кар’єрі, а хтось зможе отримати гарний прибуток з хобі

День підходить для навчання чи отримання нових знань.

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 травня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День очікується напружений та метушні. Доведеться розв'язувати багато складних питань та долати труднощі. Готуйтеся до того, що треба буде змінювати плани та діяти спонтанно. Спілкування з навколишніми також пов’язане з труднощами через нерозуміння: намагайтеся обмежити контакти.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Новини або події цього дня можуть засмутити Тельців та вибити їх із колії. Не беріть близько до серця те, що відбувається, намагайтеся абстрагуватися від ситуації. Слід уникати контактів з людьми, які негативно налаштовані і можуть зіпсувати вам настрій. Підтримка близьких вам знадобиться. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Щоб не потрапити у скрутну неприємну ситуацію, Близнюкам 18 травня зірки радять бути обережнішими і не погоджуватися на всі пропозиції, які можуть бути зроблені. Відмовляйтеся від сумнівних угод і тримайтеся якомога далі від людей із авантюрними ідеями. Будьте стриманішими у своїх оцінках.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ви отримуватимете багато суперечливої інформації та новин з різних джерел, проте не варто вірити всьому, що вам скажуть чи напишуть. Перевіряйте факти і не робіть поспішних висновків. Деякі питання доведеться вирішувати дуже швидко; дослухайтеся до своєї інтуїції. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Деяким Левам захочеться відчути себе творцем, і торкнутися прекрасного світу мистецтва. Якщо ваша робота пов’язана із творчістю, то вам пощастить. Щоб зміцнити особисті стосунки, зробіть своїй коханій людині незвичайний сюрприз.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Виявіть співчуття, займіться благодійністю, допоможіть тим, хто цього потребує. Ваші добрі справи будуть помічені та оцінені навколишніми. Намагайтеся не нервувати і спокійніше ставитися до того, що відбувається довкола. Тоді конфлікти та сварки затихатимуть самі собою.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

У першій половині дня Терезам треба багато встигнути і вони працюватимуть у напруженому ритмі. Намагайтеся робити перерви, не хвилюватися, якщо щось піде не так. Після обіду займіться справами, які неможливо відкладати. Вечір проведіть спокійно, розслабтеся емоційно.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Слушний час, щоб постаратися просунути своє хобі чи улюблене заняття та монетизувати його. Вдалі знайомства чи встановлення нових зв’язків можуть допомогти у цьому Скорпіонам. Не соромтеся розповідати про свої захоплення та таланти, ділитися планами з навколишніми.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День напружений та складний. Прийде вирішувати багато проблем, брати на себе відповідальність. 18 травня продуктивнішою буде командна робота, коли колеги зможуть допомогти вам розібратися зі справами. Не бійтеся розпочинати складні трудомісткі проєкти: у колективі працюватиме легше.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День несприятливий та напружений. Навіть у роботі, яку ви добре знаєте, можливі проблеми та помилки. Налаштовуйтесь на позитив і уникайте похмурих думок. У складних ситуаціях допоможе почуття гумору та впевненість у своїх силах. Уникайте конфліктів, спокійніше ставтеся до того, що відбувається. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Високий рівень енергії 18 травня дозволить Водоліям виконати великий обсяг роботи. Скористайтеся сприятливим часом, щоб закінчити складні чи неприємні справи та позбутися зобов’язань. Нові знайомства стануть вам у пригоді для просування в кар’єрі.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Щоб простіше було розв'язувати складні питання, наведіть лад у своєму робочому графіку, а також на письмовому столі. Якщо все буде чітко розплановано, не виникне плутанини та поспіху під час виконання важливої роботи. Прислухайтеся до пропозицій колег чи їхніх ідей: це може допомогти вам у кар’єрі.