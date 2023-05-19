Гороскоп на 20 травня: на когось чекає вдалий шопінг, а на когось — романтичне знайомство

Не бійтеся починати нову чи незнайому вам справу

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 травня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Треба намагатися зберігати спокій та приязне ставлення до навколишніх, навіть якщо вам здається, що вони вас провокують чи намагаються розлютити. У роботі не варто покладатися на чиюсь допомогу: плануйте всі справи, розраховуючи лише на свої сили. Увечері ситуація у Овнів покращає.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День очікується завантажений та напружений. Щоб встигнути вчасно, делегуйте частину своїх обов’язків колегам або помічникам. При прийнятті важливого рішення не слухайте чужих порад: ваша інтуїція підкаже правильніший шлях. Вечір 20 травня проведіть із людьми, які вас надихають. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Залиште в минулому думки про скоєні помилки чи неприємності. Відкрийте наступний розділ, почніть нову справу або розпочніть вивчення цікавого предмета. Корисно знайти однодумців чи союзників для своїх ідей. Спілкуйтеся з незнайомими людьми, ці зв’язки вам знадобляться.

Рак (22 червня — 22 липня)

День сприятливий та досить спокійний. Ракам можна трохи розслабитися та займатися легкою необтяжливою роботою. Складіть плани на найближчі кілька днів, почніть справу, яку довго відкладали. Зірки не рекомендують 20 травня купувати або витрачати гроші. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Успіх на вашому боці і можна починати нові складні справи. Є шанс далеко просунутися у якійсь важливій справі та отримати результат, на який навіть не розраховували. При затримках чи неприємностях не відступайте і продовжуйте досягати своєї мети: завзятість буде винагороджена.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Робота сама не буде продуктивною, тому знайдіть собі помічників або попросіть допомоги у колег. Можливо, ваша співпраця незабаром переросте у дружні чи навіть любовні стосунки і триватиме ще довго. Є шанс 20 травня завершити стару набридлу справу.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Очікується довгий і складний день: Стрільцям доведеться вирішити багато питань, причому братися доведеться за кілька справ одразу. Намагайтеся не нервувати і створювати стресові ситуації з навколишніми. Працюйте швидко, але в комфортному для себе темпі, інакше самопочуття може швидко погіршитися.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Чим більше Скорпіони спілкуватимуться та розмовлятимуть з навколишніми, тим вищий шанс завести потрібне ділове знайомство та отримати вигідну пропозицію. Ваша чарівність 20 травня відкриє будь-які двері. Закінчіть рутинні справи, щоб вони не тягнули вас назад і не псували настрій.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям треба бути особливо завзятими та наполегливими у досягненні своїх цілей. Успіх буде вам забезпечений, якщо ви не кинете складну справу на півдорозі, а досягнете потрібних результатів. У скрутних ситуаціях звертайтеся за допомогою до рідних. Покупки будуть вдалими та прослужать довго.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Перша половина дня буде особливо складною для роботи: низький рівень енергії не дозволить швидко взятися за роботу та увійти до робочого ритму. Не варто просити допомоги у навколишніх, вони можуть підвести. Однак чарівність Козерогів допоможе їм успішно провести переговори, переконати скептиків у своїй правоті. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Високий рівень енергії в цей день дасть змогу довго та плідно працювати або зробити важку роботу по дому. Якщо з якихось причин вам нема чим зайнятися, то ця активність може перейти в бажання влаштувати скандал чи сварку. Тенденції цього дня матимуть продовження.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Вам буде легко справити враження на потрібних людей або завести нових приятелів. Товариство та чарівність Риб 20 травня допоможуть їм наблизитися до бажаного. Якщо є справи або робота, про яку ви часто думаєте, то це хороший день, щоб нарешті зайнятися їй впритул.