Можна розслабитися: названо три знаки Зодіаку, на яких молодик у травні вплине найменше

Нова фаза Місяця подарує Овнам, Близнюкам та Терезам можливість відпочинку

О 18:56 19 травня 2023 року відбудеться молодик, також відомий як "чорний Місяць". На думку астрологів, ця подія може змінювати життя знаків Зодіаку, але трьох із них місячне явище торкнеться мінімально.

Гороскоп на молодик 19 травня свідчить про те, що найменше Місяць вплине на Овнів, Близнюків та Терезів. Про це розповідає видання Bustle.

Овен

Молодий місяць спонукає вас продумувати кожне рішення, у тому числі фінансове. Перед тим, як направити свою енергію на щось, ви прораховуватимете всі можливі сценарії. Це планування забезпечить успіх у майбутньому. Гороскоп для Овна на сьогодні знайдете на сайті.

Близнюки

Зберігайте свої думки при собі, це принесе користь. Під час молодика більше спостерігайте, а не дійте. Місяць допоможе розставити пріоритети у цінностях. Сміливо покладайтеся на інтуїцію. Гороскоп для Близнюків на сьогодні дізнайтесь у статті.

Терези

Не соромтеся звертатись за допомогою, коли вона вам знадобиться. Сподівайтеся на підтримку близьких. У період молодика можете прийняти доброту інших людей без страху чи засудження. Довіра – ось, що важливе для вас зараз. Гороскоп для Терезів на сьогодні читайте на сайті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яким знакам Зодіаку молодик у травні принесе море романтики та кохання. Хтось навіть може віднести документи до РАГСу.