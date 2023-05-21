Мовчать як риби: три знаки Зодіаку, яким можна довірити найпотаємніші секрети

Якщо не хочете, щоб ваша інформація просочилася, розкривайте деталі лише "перевіреним" знакам

Деякі знаки Зодіаку дуже балакучі, навіть якщо справа стосується секретів близьких людей. Інші представники зодіакального кола мовчати як риби, тому їм сміливо можна довіряти найпотаємнішу інформацію.

За словами астрологів, вміють зберігати секрети три знаки Зодіаку – Риби, Козеріг та Терези. Про це свідчать їхні гороскопи, пише Bustle.

Риби

Дуже дорожать своєю дружбою, не наважаться зробити щось, що може поставити їхні стосунки під загрозу, зокрема розповісти чужі секрети. Цьому чутливому знаку Зодіаку можна довіритися, на щастя, він розуміє важливість надійності та вірності. Гороскоп для Риб на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Козеріг

Цінують довіру та надійність, характеризуються надзвичайно дисциплінованою поведінкою. Серйозно ставляться до зобов’язань та розуміють наслідки видачі чужих таємниць. Козеріг спокійно вислухає і не розбалакає секрет. Гороскоп для Козерога на сьогодні читайте на сайті.

Терези

Прагнуть зберігати нейтральність. Вважають за краще зберігати конфіденційність, тому можете сміливо довіряти їм свої секрети. Цей знак ніколи не зіпсує репутацію людини, на яку можна покластися. Гороскоп для Терезів на сьогодні знайдете на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку жахливі у стосунках. Причина криється в їхніх надмірних ревнощах.