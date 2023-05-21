Не зможуть ужитися і спрацюватись: які знаки Зодіаку найбільш несумісні

Не всі знаки Зодіаку підходять один одному, на думку астрологів

Деякі знаки Зодіаку кардинально різні, але часто приваблюють одне одного і можуть створювати гармонійні стосунки. Інші ж представники зодіакального кола за жодних умов не зможуть ужитися чи працювати в одній команді.

Гороскоп сумісності свідчить про кілька несумісних знаків Зодіаку, за словами астрологів. Про це повідомляє YourTango.

Які знаки Зодіаку не підходять один одному

Овен: Рак, Козеріг, Терези

Романтичні стосунки з Раком чи Козерогом навряд чи можливі. Їхня енергія просто погано поєднується з вашим полум’яним темпераментом, і зрештою вони розчарують вас. Терези з астрологічної точки зору — ваша повна протилежність.

Телець: Лев, Водолій, Скорпіон

Роман із Левом та Водолієм принесе лише душевний біль. Якщо вас охопить пристрасть зі Скорпіоном, знайте, що це не означатиме сумісність.

Близнюки: Діва, Риби, Стрілець

Ви не сумісні ні з Дівою, ні з Рибами. Зі Стрільцем можливість комфортного співробітництва також мінімальна.

Рак: Овен, Терези, Козеріг

Не варто закохуватися в тих, хто народився під знаком Овна чи Терезів. Захоплення Козерогом призведе до не меншого розчарування та бажання втекти.

Лев: Телець, Скорпіон, Водолій

Якщо вам подобаються конфлікти та скандали, то тоді взаємодія з Тельцем та Скорпіоном вас влаштує. Ви також можете бути надто сильною особистістю для Водолія, що в кінцевому підсумку може зіпсувати стосунки.

Діва: Близнюки, Стрілець, Риби

За іронією долі, вашими найкращими друзями можуть бути ті, з ким ви найменше сумісні, і це Близнюки та Стрілець. Вони можуть приваблювати вас, але в таємниці ви піддаєте їх поведінку засудженню. Більше того, вони, швидше за все, засуджують Діву у відповідь. Жах, а не дружбу і романтику принесе і спілкування з Рибами.

Терези: Рак, Козеріг, Овен

Вашу відкриту та комунікабельну особистість відштовхне жорсткість та структурованість як Рака, так і Козерога. Про баланс, що важливо для вас, не йдеться у вогняного знака Овна.

Скорпіон: Лев, Водолій, Телець

Ви відомі жорсткістю, саме тому не можете терпіти Лева та Водолія. Вони діють вам на нерви. Ви можете спробувати порозумітися з Тельцем, захоплюватиметеся його силою, але, зрештою, Телець просто несумісний з вами, як не намагайся.

Стрілець: Діва, Риби, Близнюки

Прискіплива Діва або Риби, що витають у хмарах – випробування вашого терпіння. Що стосується Близнюків, то їхня нерішучість вам точно не сподобається.

Козеріг: Овен, Терези, Рак

Овен завжди вас дратуватиме. Те саме стосується вас і вашої несумісності з Терезами. Ви ніколи ні про що не домовитеся. Рак і ви зможете спілкуватись короткий період, але досягти консенсусу не вдасться.

Водолій: Телець, Скорпіон, Лев

Тікайте від тих, хто народився під знаком Тельця чи Скорпіона. Вони набагато впертіші, ніж ви, і це буде діяти вам на нерви. Та й Лев для вас у стоп-списку.

Риби: Близнюки, Стрілець, Діва

Ви просто не зможете зрозуміти думки Близнюків та Стрільця. Практичність Діви повністю протистоятиме вашій потребі у фантазії.

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