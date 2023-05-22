Гороскоп на 23 травня: кращими ліками від усіх негараздів стане робота і спілкування з дорогими людьми

Багато знаків Зодіаку зможуть легко розібратися у своїх особистих справах

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 травня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Є можливість зайнятися ремонтом старих речей та прибиранням оселі. Важливо уникати марнотратства. Це стосується не тільки витрат грошей, але й часу. 23 травня люди судитимуть вас за зовнішністю, тому необхідно створити правильне перше враження.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Скористайтеся цим днем якнайкраще, оскільки нічні світила будуть у сприятливому положенні. Намагайтеся діяти швидко і без повільності, щоб не марнувати час. Ви можете спробувати зайнятися чимось новим як вдома, так і на роботі, робити покупки. Додамо, що Тельці ще ті власники.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Щирість 23 травня є основним інструментом у пошуку кохання та дружби. Намагайтеся притягувати у своє життя позитивну енергію. Фахівці радять уникати брехні, тому що зірки та планети негайно виявлять вашу оманливу поведінку і звернуть її проти вас. Якщо можливо, відкладіть покупки на пізніше.

Рак (22 червня — 22 липня)

Зірки радять відкласти здійснення конкретних завдань та приділити увагу загальним питанням. Натомість слід зайнятися зміцненням власного авторитету, продовжити навчання чи підготовкою до нового проєкту. Не варто робити покупки — є ризик стати жертвою шахрайства.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Для багатьох Левів буде складно зосередитись на повсякденній рутині через негативний вплив планет. Ця астрологічна ситуація не сприяє монотонній діяльності. Проте, бажання змін може призвести до несподіваних наслідків, включаючи надмірну марнотратність.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Поведінка оточуючих буде незрозумілою, нелогічною і тою, яку буде важко пояснити. Замість того, щоб звертати увагу на оточуючих, краще сконцентруватися на власних проблемах та турботах. Важливо нікого не критикувати.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

23 травня — ідеальний день для самоаналізу. Це час, коли варто задуматися про причини невдач та способи виправлення помилок. Можливо, поради та підтримка близьких та друзів виявляться незамінними. Бажано завершити усі заплановані справи. Зазначимо, що Терези будуть дуже успішними у 2023 році.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Зірки позитивно впливають у сфері стосунків та любові. Багато хто зможе легко розібратися у своїх особистих питаннях, не завдаючи собі чи своїм близьким емоційного болю. Після таких змін є шанс стати ближчим один до одного і відновити щирість.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Будь-які події, які відбудуться цього вівторка, матимуть важливе значення для вашої репутації на роботі та в особистих стосунках. Астрологи рекомендують бути обережними з обіцянками у любовних справах та не дозволяти оточуючим безкарно використовувати ваше добре серце.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Потурбуйтесь про безпеку своєї інформації — змініть паролі в соціальних мережах та електронній пошті. Зберігайте документи в безпечному місці, перерахуйте свої фінанси. Проявляйте творчі здібності, насолоджуйтесь побаченнями та приділяйте час своїй сім’ї.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

23 травня багато хто може зіткнутися з важким вибором, де будуть змушені підкоритися обставинам. Деякі ситуації можуть бути кумедними, але важливо пам’ятати, що безтурботність може викликати серйозні проблеми у ділових питаннях. Краще уникати нових справ.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Робота є найкращим засобом проти негараздів. Навіть якщо у вас 23 травня вихідний день, не варто просто лежати на дивані — бездіяльність лише принесе смуток та негативні думки, тоді як активна зайнятість забезпечить гарний настрій та успіх. До речі, Рибам можна довірити найпотаємніші секрети.