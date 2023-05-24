Гороскоп на 25 травня: гарний день для спілкування та зустрічей з рідними та друзями

День підходить для самостійної роботи, вона буде результативною.

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 25 травня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Вдалий день для роботи та спілкування. Не забувайте про перерви та відпочинок, щоб уникнути перенапруги. Серед ваших колег ви можете зіткнутися з нерозумінням або навіть несхваленням ваших ідей. Не беріть близько до серця критику навколишніх, дійте за своїм планом.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Справи будуть вирішуватися швидше та ефективніше, якщо ви оберете індивідуальний спосіб роботи на цей день. Навколишні відволікатимуть вас розмовами, і ви не встигнете закінчити всі заплановані справи. Однак будьте приязнішими і дипломатичнішими з колегами. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цей день підходить для активного відпочинку та веселощів. Час, проведений у компанії друзів, буде приємним та принесе багато радісних моментів. Не починайте нових справ: вашого ентузіазму навряд чи вистачить, щоб довести їх до кінця. Фізична робота чи тренування допоможуть зняти напругу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Подумайте, які справи дають вам впевненість у своїх силах і займайтеся їх розвитком. Навколишнім знадобиться ваша увага та порада: не пропустіть нагоди зміцнити свій авторитет у колективі. Можливо, в останні дні ви занадто багато витрачали; настав час скоригувати свій бюджет. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Подумайте над тим, що ви хочете отримати і які ресурси для цього маєте. Якщо вам під силу нова складна справа, то сміливо беріться до роботи над нею. Емоційне тло підвищено, тому контролюйте свої емоції і не створюйте конфліктних ситуацій з навколишніми.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дипломатичність та доброзичливий настрій Дів 25 травня допоможуть їм легко виходити зі складних ситуацій. Ви можете взяти на себе роль миротворця та постаратися залагоджувати не лише свої проблеми, а й конфлікти навколишніх. Можлива зустріч із важливою впливовою людиною, яка допоможе вам у кар’єрі.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Час, проведений у сімейному колі або зі своєю коханою людиною, поверне вам душевну рівновагу та зарядить позитивними емоціями. Не переживайте через дрібниці, простіше дивіться на те, що відбувається навколо. Якщо є невідкладні справи, то краще зайнятися ними зараз, поки що на це є час.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Розв'язуйте всі проблеми відразу, не відкладаючи їх на безвік. Обіцянки також краще виконувати, інакше ви потрапите у неприємну ситуацію. У особистих відносинах не варто бути надто прямолінійним: ваша зайва відвертість може образити близьку людину.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День підходить для занять спортом та активного відпочинку. Якщо є можливість влаштуйте сімейний пікнік на природі, пограйте на свіжому повітрі з дітьми. З близькими Стрільцям краще не сперечатися та не сваритися. Ненароком сказані слова можуть перерости у великий скандал. Увечері постарайтеся емоційно розслабитись.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Розплануйте свій день так, щоб більше зустрічатися та спілкуватися. Чим більше ви розмовлятимете з незнайомими людьми, тим вища ймовірність, що вам зроблять вигідну пропозицію. Козерогам треба зберігати оптимістичний настрій та використовувати складні обставини з вигодою для себе. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Цей день Водолії, найімовірніше, проведуть у колі своїх родичів. Буде багато розмов на нагальні теми практичного характеру. Пощастить і тим, хто сьогодні працює. Комусь можуть заплатити більше, в інших може відбутися серйозна, але плідна розмова з керівництвом.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Можуть відбуватися різноманітні несподіванки. І пов’язані вони безпосередньо з вами. Ви будете популярними серед своїх друзів, близьких. Багато хто захоче з вами провести час, поспілкуватися. Це сприятливий день, щоб отруїтися у подорож чи хоча б на природу, на дачу. Можливі несподівані знайомства.