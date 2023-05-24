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Гороскоп на 25 травня: гарний день для спілкування та зустрічей з рідними та друзями

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 25 травня 2023 року
Гороскоп на 25 травня 2023 року. Фото Getty Images

День підходить для самостійної роботи, вона буде результативною.

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 25 травня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Вдалий день для роботи та спілкування. Не забувайте про перерви та відпочинок, щоб уникнути перенапруги. Серед ваших колег ви можете зіткнутися з нерозумінням або навіть несхваленням ваших ідей. Не беріть близько до серця критику навколишніх, дійте за своїм планом.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Справи будуть вирішуватися швидше та ефективніше, якщо ви оберете індивідуальний спосіб роботи на цей день. Навколишні відволікатимуть вас розмовами, і ви не встигнете закінчити всі заплановані справи. Однак будьте приязнішими і дипломатичнішими з колегами. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цей день підходить для активного відпочинку та веселощів. Час, проведений у компанії друзів, буде приємним та принесе багато радісних моментів. Не починайте нових справ: вашого ентузіазму навряд чи вистачить, щоб довести їх до кінця. Фізична робота чи тренування допоможуть зняти напругу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Подумайте, які справи дають вам впевненість у своїх силах і займайтеся їх розвитком. Навколишнім знадобиться ваша увага та порада: не пропустіть нагоди зміцнити свій авторитет у колективі. Можливо, в останні дні ви занадто багато витрачали; настав час скоригувати свій бюджет. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Подумайте над тим, що ви хочете отримати і які ресурси для цього маєте. Якщо вам під силу нова складна справа, то сміливо беріться до роботи над нею. Емоційне тло підвищено, тому контролюйте свої емоції і не створюйте конфліктних ситуацій з навколишніми.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дипломатичність та доброзичливий настрій Дів 25 травня допоможуть їм легко виходити зі складних ситуацій. Ви можете взяти на себе роль миротворця та постаратися залагоджувати не лише свої проблеми, а й конфлікти навколишніх. Можлива зустріч із важливою впливовою людиною, яка допоможе вам у кар’єрі.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Час, проведений у сімейному колі або зі своєю коханою людиною, поверне вам душевну рівновагу та зарядить позитивними емоціями. Не переживайте через дрібниці, простіше дивіться на те, що відбувається навколо. Якщо є невідкладні справи, то краще зайнятися ними зараз, поки що на це є час.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Розв'язуйте всі проблеми відразу, не відкладаючи їх на безвік. Обіцянки також краще виконувати, інакше ви потрапите у неприємну ситуацію. У особистих відносинах не варто бути надто прямолінійним: ваша зайва відвертість може образити близьку людину.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День підходить для занять спортом та активного відпочинку. Якщо є можливість влаштуйте сімейний пікнік на природі, пограйте на свіжому повітрі з дітьми. З близькими Стрільцям краще не сперечатися та не сваритися. Ненароком сказані слова можуть перерости у великий скандал. Увечері постарайтеся емоційно розслабитись.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Розплануйте свій день так, щоб більше зустрічатися та спілкуватися. Чим більше ви розмовлятимете з незнайомими людьми, тим вища ймовірність, що вам зроблять вигідну пропозицію. Козерогам треба зберігати оптимістичний настрій та використовувати складні обставини з вигодою для себе. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Цей день Водолії, найімовірніше, проведуть у колі своїх родичів. Буде багато розмов на нагальні теми практичного характеру. Пощастить і тим, хто сьогодні працює. Комусь можуть заплатити більше, в інших може відбутися серйозна, але плідна розмова з керівництвом.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Можуть відбуватися різноманітні несподіванки. І пов’язані вони безпосередньо з вами. Ви будете популярними серед своїх друзів, близьких. Багато хто захоче з вами провести час, поспілкуватися. Це сприятливий день, щоб отруїтися у подорож чи хоча б на природу, на дачу. Можливі несподівані знайомства.

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