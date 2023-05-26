Один нерішучий, другий — "задавить": які чоловіки за знаком Зодіаку біда для жінок

З ними дуже складно побудувати здорові стосунки

Астрологи, які раніше назвали маминих синочків за знаком Зодіаку, розповіли про чоловіків, які перетворять ваше життя на кошмар.

Встановити щасливі та здорові стосунки є дуже важким зі Стрільцями, Козерогами та Терезами, пише "Клубер". З такими чоловіками дуже складно порозумітися.

Стрілець

Стрільці є найнезалежнішим знаком Зодіаку. Крім того, вони дуже вперті, що свідчить про те, що вони не поступатимуться своєму партнерові. Вони вважають за краще жити за своїми правилами та насолоджуватися життям. Якщо ви хочете бути з ними, вам доведеться пристосовуватись. В іншому випадку чоловік-Стрілець просто "задавить" вас. Гороскоп для Стрільця на сьогодні читайте на сайті.

Козеріг

Козероги схильні до меланхолії. Вони не можуть визначитися з тим, що їм потрібно, але вони також схильні через це занурюватися в депресію. Поблизу з такими чоловіками ви постійно знаходитиметеся в напруженому стані. Здорові стосунки, мабуть, недосяжні в цьому випадку. Гороскоп для Козерога на сьогодні читайте на сайті.

Терези

Терези — одні з найнерішучіших знаків Зодіаку. Вони сумніваються, довго розмірковують та все аналізують. Вони не проявляють готовності для розвитку стосунків. Для них важливо, щоб все відповідало їхнім власним уявленням. Все, що ви робите, може викликати в них гнів, образи та роздратування. У цьому випадку вам доведеться грати роль матері, щоб догодити їм. Гороскоп для Терезів на сьогодні читайте на сайті.

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