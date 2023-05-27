"Полунична" і перша повня літа: 3 знаки Зодіаку спіймають удачу за хвіст у цей період

Вони будуть спокійно насолоджуватися життям, а проблеми залишаться позаду

У неділю, 4 червня, о 06:41 за Києвом настане перша повня літа, яка називається "полуничною". Це одна з традиційних індіанських назв, яка не пов’язана з самим Місяцем, а з особливостями місяця — у червні індіанські племена збирали полуницю.

Літнє місячне явище змінить життя на краще відразу трьох представників гороскопа. Багато радітимуть люди, народжені під сузір’ями Тельця, Скорпіона та Козерога, пише "Клубер".

Телець

Тельці відчуватимуть приплив енергії та сил, маючи безліч ресурсів. Вони можуть використовувати свою позитивну енергію для досягнення цілей, оскільки мають великі шанси здійснити всі свої плани. Повня також принесе радість Тельцям, оточуючі люди будуть добрими та чуйними. Підтримка та турбота близьких людей зроблять Тельців надзвичайно щасливими. Гороскоп для Тельця на сьогодні знайдете на сайті.

Скорпіон

Скорпіони віднайдуть крила і усвідомлять, що всі їхні проблеми, які заважали їм насолоджуватися життям, залишаться позаду. Вони відчуватимуть щастя, оскільки повня стане початком сприятливого періоду в їхньому житті. У червні Скорпіони отримають можливість розвинути нові таланти й спіймати удачу за хвіст. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні знайдете на сайті.

Козеріг

Повня принесе істотні зміни у двох аспектах життя Козерогів. Насамперед, вони можуть зустріти свою другу половинку. Приємне знайомство у хорошому розумінні переверне все з ніг на голову. По-друге, Козероги матимуть можливість нової кар’єри. Удача знову прийде до них, і гроші литимуться рікою. Гороскоп для Козерога на сьогодні знайдете на сайті.

Раніше астрологи розповіли, хто зі знаків Зодіаку притягує гроші як магніт. Усього таких везунчиків три.