Про весілля і не мрійте: названо три знаки Зодіаку – вічні холостяки

Дівчата Близнюків, Стрільців та Водоліїв можуть ніколи не дочекатися від них пропозиції

Чоловіки деяких знаків Зодіаку нестерпні у відносинах, інші ж представники зодіакального кола воліють залишатися холостяками. Весілля точно не є їхньою прерогативою, а обмежувати свою свободу дружиною та дітьми їм не хочеться.

За словами астрологів, вічні холостяки – три знаки Зодіаку – Близнюки, Стрільці та Водолії. Про це свідчать їхні характеристики у гороскопі, пише City magazine.

Близнюки

Незалежний і вільний дух знак. Любить досліджувати, пробувати нове та знайомитися з людьми. Шлюб для них – обмеження свободи й втрата індивідуальності. Близнюки люблять флірт, спілкування, новизну, яку отримують із новими любовними пригодами. Гороскоп для Близнюків на сьогодні знайдете на сайті.

Стрілець

Прагнуть до пригод, свободи та відкриття чогось невідомого для них. Шлюб надто традиційний і рутинний, на їхню думку. Бути неодруженим, подорожувати і досліджувати навколишній світ їм подобається більше. Цьому знаку важко побачити себе у довгому шлюбі. Вважають за краще залишатися відкритими для нових можливостей, уникають подружнього життя, щоб не опинитися в пастці рутини. Гороскоп для Стрільця на сьогодні читайте на сайті.

Водолій

Відомі своєю незалежністю та індивідуальністю. Цінують свою свободу, не хочуть бути залежними від будь-яких стосунків, включаючи шлюб. Віддані своїм цілям та баченню. Захоплення і пригоди цікавлять їх більше, ніж пошук компромісів у довгострокових відносинах. Гороскоп для Водолія на сьогодні дізнайтесь на сайті.

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