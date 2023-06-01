"Полунична" повня у червні: коли станеться і чим вона особлива

У першу літню повню астрологи радять завести щоденник і приділити увагу романтичним відносинам

На початку першого літнього місяця відбудеться повня, яку називають полуничною або рожевою. Точна фаза червневого повного Місяця – вівторок 4 червня 2023 року о 6:41 за Києвом. Відповідно до західної астрології Місяць опиниться у знаку Стрільця, ведичної астрології Джьотіш — Скорпіона.

"Телеграф" розповідає, у чому особливості "полуничного повного місяця" в ніч з 3 на 4 червня. Цього дня астрологи радять приділити час сфері відносин, а от від деяких занять краще відмовитися.

Особливості повні 4 червня 2023

Назва червневого повномісяччя пов’язана з тим, що в цей час урожай полуниці готовий до збирання. Можна сказати, що в цей же момент так само "дозрівають" наші думки та цілі. Вогненний знак Стрільця – символ чесності, свободи й просвіти. У цей час ви зможете зрозуміти, що справді важливо для вас. Це особливо цінно після сезону ретроградного Меркурія. Крім того, Стрілець – любитель спонтанності та ризику. Тож довіртеся своїм бажанням, залиште страхи та дійте.

Як розповідає астролог Імані Рей виданню Popsugar, "полуничний Місяць" дає місце для удачі, кохання та процвітання, що робить його ідеальним часом для втілення ваших найзаповітніших бажань. Астроексперт наполегливо рекомендує у цей час завести щоденник чи написати листа до всесвіту. Головне, висловлюйтеся так, ніби щось, чого ви прагнете, вже сталося.

Астролог додає, що центральна тема червневої повні – кохання. Початок літа — традиційний сезон одружень, та й червень названий на честь Юнони, римської богині шлюбу. Маючи це на увазі, день повного Місяця і напередодні – чудовий період, щоб поміркувати про минулі, справжні або майбутні романтичні стосунки.

Що не можна робити в повню 4 червня 2023

Традиційно астрологи висловлюють рекомендації щодо того, як краще провести день повномісяччя. В астрології ця подія вважається енергетично потужною, більше того, під її впливом ми опиняємось за кілька днів до та після безпосередньої дати.

Повний місяць не найкращий час для конфліктів, нових проєктів та зміни місця роботи, боргів і кредитів. Не варто цього дня займатися важкою фізичною працею, зловживати алкоголем та їжею, а також засмучуватися. Планувати важливі поїздки або серйозні операції в цю дату теж не найкраще рішення.

Астрологи впевнені, що повня 4 червня 2023 року може вплинути на всі знаки Зодіаку. Деяким представникам зодіакального кола вона принесе успіх. Серед щасливчиків виявилися Телець, Скорпіон та Козеріг. Гороскоп для кожного з них публікував раніше "Телеграф".