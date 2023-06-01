Названо три знаки Зодіаку, які закрутять курортний роман цього літа

Літо для Близнюків, Терезів та Стрільців буде щедрим на романтичні пригоди

Зірки цього літа обіцяють море кохання деяким знакам Зодіаку. Хтось зустріне свою половинку прямо у відпустці або закрутить курортний роман без зайвих зобов’язань.

За словами астрологів, нові відносини влітку 2023 року очікують на трійку знаків Зодіаку: Близнюків, Терезів і Стрільців. Про це свідчать їхні гороскопи, пише Bustle.

Близнюки

Комунікабельним Близнюкам не потрібно багато часу, щоб налагодити зв’язок із кимось. А коли вони у відпустці, їхній чарівності немає кордонів. Тож ймовірність курортного роману дуже висока. Цей знак – зірка будь-якої літньої вечірки. Він вміє спілкуватися, жартувати та створювати атмосферу невимушеності. Нерідко пригоди переходять до інтрижки. Гороскоп для Близнюків на сьогодні читайте на сайті.

Терези

Цей знак оточує себе романтикою, красою та естетикою. У Терезів є вроджене прагнення до спілкування та гармонії, ідея піддатися пристрасті у відпустці їм дуже близька. Не факт, що стосунки будуть серйозними, адже цей знак найчастіше шукає просто новий досвід та приємні враження. Гороскоп для Терезів на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Стрілець

Природжені мандрівники, і їхня волелюбна особистість у поєднанні з ненаситною цікавістю відкриває можливості для всіляких авантюрних витівок у відпустці, у тому числі романтичних. Грайливість і дотепне почуття гумору цього знака робить його чарівним співрозмовником, де б він не опинився. Курортний роман – їхній вибір, адже дарує емоції та незабутні моменти. Гороскоп для Стрільця на сьогодні знайдете на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що повний місяць у червні змінить життя деяких знаків Зодіаку. Деяким із них вдасться зловити удачу за хвіст.